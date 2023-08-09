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"Сливала" позиции ВСУ в Бахмуте: СБУ задержала местную жительницу

9 августа 2023 13:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Сливала" позиции ВСУ в Бахмуте: СБУ задержала местную жительницу
СБУ задержала женщину. Фото: Донецкая областная прокуратура
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Служба безопасности Украины задержала жительницу Бахмута, сдававшую агенту РФ позиции ВСУ, а также расположение промышленных объектов и школ в городе. Задержанную приговорили к 9 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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"При публичном обвинении Донецкой областной прокуратуры Дружковским городским судом вынесен приговор жители Бахмута за несанкционированное распространение информации о расположении Вооруженных Сил Украины в условиях военного положения (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Известно, что 18-летняя девушка, жительница Бахмута, на протяжении мая-июня 2022 года передавала российской ФСБ данные о расположении ВСУ в городе.

Приговора суда она ждала под стражей. Ее приговорили к 9 годам лишения свободы.

"Сотрудничество" с ФСБ

"Сотрудник силового ведомства оккупантов вышел на гражданку Украины и сообщил, что собирает данные о местах дислокации украинских военных, чтобы ночью российская армия наносила удары по этим объектам", — отмечают в сообщении.

Желая получить наживу, девушка согласилась на "сотрудничество" с ФСБ. Известно, что около 14 раз она передавала Кремлю данные военного характера. В частности, на скриншотах с "Google Maps" девушка отмечала промышленные объекты, водохранилище и учебные заведения.

За проделанную работу девушка получила "вознаграждение" в размере 960 гривен.

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СБУ задержала женщину. Фото: Донецкая областная прокуратура

Напомним, в Херсонской области разоблачили очередного предателя, который сотрудничал с РФ. Известно, что он являлся руководителем территориального управления оккупационной администрации в Херсонской области.

Добавим, что в Харькове сотрудники Службы безопасности Украины осуществили задержание железнодорожника, который передавал оккупантам информацию о маршрутах подвижных составов с военной техникой ВСУ и фотографировал последствия обстрелов. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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