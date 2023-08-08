У Херсоні затримали чоловіка, який під час окупації працював на загарбників

Правоохоронець та затриманий чоловік. Фото: t.me/phogovua

У Херсоні викрили чоловіка, який працював у СІЗО на російських загарбників під час окупації. Йому оголосили підозру.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру місцевому мешканцю у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України)", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, після вторгнення РФ в Україну фігурант почав працювати на окупантів. У червні минулого року він отримав так звану посаду "младшего инспектора" у незаконно створеній загарбниками установі — "Следственний изолятор №1 управления службы исполнения наказаний по Херсонской области".

На цій "посаді" фігурант здійснював нагляд за утриманими особами, дотриманням ними розпорядку дня та забезпечував режим у незаконному правоохоронному органі. Своїми діями чоловік сприяв встановленню та функціонуванню системи виконання покарань РФ на тимчасово окупованій території.

"Під час проведення обшуку в помешканні підозрюваного, вилучено документи, що свідчать про його співпрацю з ворогом, серед яких перепустка до окупаційної установи.Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу", — додали в прокуратурі.

Допис Офісу Генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, контррозвідка СБУ провела багатоетапну спецоперацію на Донеччині. Так, викрили агентурну мережу, яка "зливала" дані про переміщення техніки ЗСУ окупантам.

Також ми писали, що на Миколаївщині місцевій жительці повідомили про підозру. Жінка поширювала інформацію про розташування ЗСУ, військової техніки та боєприпасів.