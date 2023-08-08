Працювали на "вагнерівців": СБУ викрила мережу жінок-агентів

Затримана СБУ жителька Донецької області. Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ провела багатоетапну спецоперацію на Донеччині. Так, викрили агентурну мережу, яка "зливала" дані про переміщення техніки ЗСУ окупантам.

Про це повідомляє СБУ.

Читайте також:

Що відомо про російську агентуру на Донеччині

Як повідомляє СБУ, особливістю ворожої групи було те, що вона складалась винятково з місцевих жінок, що підтримали збройну агресію рф проти України. Для збору розвідувальної інформації фігурантки обходили місцевість і приховано робили фотознімки українських об’єктів.

"За вказівками окупантів їхні поплічниці збирали розвіддані про кількість та передислокацію військової техніки Сил оборони на території регіону. Передусім вони намагались виявити і "злити" агресору напрямки вильотів бойової авіації ЗСУ, у тому числі ударних гелікоптерів під Авдіївкою", — йдеться у повідомленні СБУ.

До того ж жінки відстежували переміщення важкої бронетехніки українських військ з прифронтових територій на передову.

Скриншот переписки колаборанток з росіянами

Скриншот переписки колаборанток з росіянами 1 / 2

Як виявилось інформацією зловмисниці ділились одразу з двома сторонами ворога.

"Усі отримані відомості передавали за двома каналами зв’язку – російському "куратору" з ФСБ та представнику "вагнерівців". Для комунікації використовували закриті чати в одному із популярних месенджерів", — зазначили у СБУ.

Трьох учасниць російської агентури затримали на гарячому — під час збору розвідданих.

До того ж Служба безпеки встановила особу вербувальниці. Жінка на початку повномасштабного вторгнення виїхала до РФ для координації "підопічних" з території країни-агресора.

"За даними слідства, всі четверо російських агенток є мешканками Покровського району. Ще до 24 лютого 2022 року вони були завербовані окупантами і донедавна перебували в "режимі очікування", — розповіли у відомстві.

Затримана СБУ колаборантка

Затримана СБУ колаборантка 1 / 2

Наразі триває розслідування. Зловмисницям загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше ми писали про трагедія у Покровську. В МВС назвали кількість загиблих.

Також голова ОВА розповів, чому у Покровську постраждали поліцейські та рятувальники.