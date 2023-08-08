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Працювали на "вагнерівців": СБУ викрила мережу жінок-агентів

8 серпня 2023 11:05
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Працювали на "вагнерівців": СБУ викрила мережу жінок-агентів
Затримана СБУ жителька Донецької області. Фото: СБУ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Контррозвідка СБУ провела багатоетапну спецоперацію на Донеччині. Так, викрили агентурну мережу, яка "зливала" дані про переміщення техніки ЗСУ окупантам. 

Про це повідомляє СБУ.

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Як повідомляє СБУ, особливістю ворожої групи було те, що вона складалась винятково з місцевих жінок, що підтримали збройну агресію рф проти України. Для збору розвідувальної інформації фігурантки обходили місцевість і приховано робили фотознімки українських об’єктів.

"За вказівками окупантів їхні поплічниці збирали розвіддані про кількість та передислокацію військової техніки Сил оборони на території регіону. Передусім вони намагались виявити і "злити" агресору напрямки вильотів бойової авіації ЗСУ, у тому числі ударних гелікоптерів під Авдіївкою", — йдеться у повідомленні СБУ.

До того ж жінки відстежували переміщення важкої бронетехніки українських військ з прифронтових територій на передову.

  • Скриншот переписки колаборанток з росіянами
  • Скриншот переписки колаборанток з росіянами
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Як виявилось інформацією зловмисниці ділились одразу з двома сторонами ворога. 

"Усі отримані відомості передавали за двома каналами зв’язку – російському "куратору" з ФСБ та представнику "вагнерівців". Для комунікації використовували закриті чати в одному із популярних месенджерів", — зазначили у СБУ.

Трьох учасниць російської агентури затримали на гарячому — під час збору розвідданих.

До того ж Служба безпеки встановила особу вербувальниці. Жінка на початку повномасштабного вторгнення виїхала до РФ для координації "підопічних" з території країни-агресора.

"За даними слідства, всі четверо російських агенток є мешканками Покровського району. Ще до 24 лютого 2022 року вони були завербовані окупантами і донедавна перебували в "режимі очікування", — розповіли у відомстві.

  • Затримана СБУ колаборантка
  • Затримана СБУ колаборантка
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Наразі триває розслідування. Зловмисницям загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше ми писали про трагедія у Покровську. В МВС назвали кількість загиблих.

Також голова ОВА розповів, чому у Покровську постраждали поліцейські та рятувальники.

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