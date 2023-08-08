Працювали на "вагнерівців": СБУ викрила мережу жінок-агентів
Контррозвідка СБУ провела багатоетапну спецоперацію на Донеччині. Так, викрили агентурну мережу, яка "зливала" дані про переміщення техніки ЗСУ окупантам.
Про це повідомляє СБУ.
Що відомо про російську агентуру на Донеччині
Як повідомляє СБУ, особливістю ворожої групи було те, що вона складалась винятково з місцевих жінок, що підтримали збройну агресію рф проти України. Для збору розвідувальної інформації фігурантки обходили місцевість і приховано робили фотознімки українських об’єктів.
"За вказівками окупантів їхні поплічниці збирали розвіддані про кількість та передислокацію військової техніки Сил оборони на території регіону. Передусім вони намагались виявити і "злити" агресору напрямки вильотів бойової авіації ЗСУ, у тому числі ударних гелікоптерів під Авдіївкою", — йдеться у повідомленні СБУ.
До того ж жінки відстежували переміщення важкої бронетехніки українських військ з прифронтових територій на передову.
-
Скриншот переписки колаборанток з росіянами
-
Скриншот переписки колаборанток з росіянами
Як виявилось інформацією зловмисниці ділились одразу з двома сторонами ворога.
"Усі отримані відомості передавали за двома каналами зв’язку – російському "куратору" з ФСБ та представнику "вагнерівців". Для комунікації використовували закриті чати в одному із популярних месенджерів", — зазначили у СБУ.
Трьох учасниць російської агентури затримали на гарячому — під час збору розвідданих.
До того ж Служба безпеки встановила особу вербувальниці. Жінка на початку повномасштабного вторгнення виїхала до РФ для координації "підопічних" з території країни-агресора.
"За даними слідства, всі четверо російських агенток є мешканками Покровського району. Ще до 24 лютого 2022 року вони були завербовані окупантами і донедавна перебували в "режимі очікування", — розповіли у відомстві.
-
Затримана СБУ колаборантка
-
Затримана СБУ колаборантка
Наразі триває розслідування. Зловмисницям загрожує довічне ув’язнення.
Нагадаємо, раніше ми писали про трагедія у Покровську. В МВС назвали кількість загиблих.
Також голова ОВА розповів, чому у Покровську постраждали поліцейські та рятувальники.