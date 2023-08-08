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Работали на "вагнеровцев": СБУ разоблачила сеть женщин-агентов

8 августа 2023 11:05
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Работали на "вагнеровцев": СБУ разоблачила сеть женщин-агентов
Задержанная СБУ жительница Донецкой области. Фото: СБУ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Контрразведка СБУ провела многоэтапную спецоперацию в Донецкой области. Так, разоблачили агентурную сеть, которая "сливала" данные о перемещении техники ВСУ оккупантам.

Об этом сообщает СБУ.

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Как сообщает СБУ, особенностью враждебной группы было то, что она состояла исключительно из местных женщин, поддержавших вооруженную агрессию России против Украины. Для сбора разведывательной информации фигурантки обходили местность и скрыто делали фотоснимки украинских объектов.

"По указаниям оккупантов их приспешницы собирали разведданные о количестве и передислокации военной техники Сил обороны на территории региона. Прежде всего они пытались выявить и "слить" агрессору направления вылетов боевой авиации ВСУ, в том числе ударных вертолетов под Авдеевкой", — говорится в сообщении.

К тому же, женщины отслеживали перемещение тяжелой бронетехники украинских войск с прифронтовых территорий на передовую.

  • Скриншот переписки коллаборанток с россиянами
  • Скриншот переписки коллаборанток с россиянами
1/2 _ 2

Как оказалось, информацией злоумышленницы делились сразу с двумя сторонами врага.

"Все полученные сведения передавали по двум каналам связи — российскому "куратору" из ФСБ и представителю "вагнеровцев". Для коммуникации использовали закрытые чаты в одном из популярных мессенджеров", — отметили в СБУ.

Троих участниц российской агентуры задержали с поличным — во время сбора разведданных.

К тому же Служба безопасности установила личность вербовщицы. Женщина в начале полномасштабного вторжения уехала в РФ для координации "подопечных" с территории страны-агрессора.

"По данным следствия, все четверо российских агенток являются жителбницами Покровского района. Еще до 24 февраля 2022 года они были завербованы оккупантами и недавно находились в "режиме ожидания", — рассказали в ведомстве.

  • Задержанная СБУ коллаборантка
  • Задержанная СБУ коллаборантка
1/2 _ 2

В настоящее время идет расследование. Злоумышленницам грозит пожизненное заключение.

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