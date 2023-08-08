В Херсоне задержали мужчину, который во время оккупации работал на захватчиков

Правоохранитель и задержанный мужчина. Фото: t.me/phogovua

В Херсоне разоблачили мужчину, который работал в СИЗО на российских захватчиков во время оккупации. Ему объявили подозрение.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Читайте также:

Задержание мужчины, который работал на оккупантов

"При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры разоблачили и сообщили о подозрении местному жителю в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, после вторжения РФ в Украину фигурант начал работать на оккупантов. В июне прошлого года он получил так называемую должность "младшего инспектора" в незаконно созданном захватчиками учреждении — "Следственный изолятор №1 управления службы исполнения наказан по Херсонской области".

На этой "должности" фигурант осуществлял надзор за задержанными лицами, соблюдением ими распорядка дня и обеспечивал режим в незаконном правоохранительном органе. Своими действиями мужчина способствовал установлению и функционированию системы исполнения наказаний РФ на временно оккупированной территории.

"Во время проведения обыска в квартире подозреваемого, изъяты документы, свидетельствующие о его сотрудничестве с врагом, среди которых пропуск в оккупационное учреждение. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения", — добавили в прокуратуре.

Пост Офиса Генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, контрразведка СБУ провела многоэтапную спецоперацию в Донецкой области. Так, разоблачили агентурную сеть, которая "сливала" данные о перемещении техники ВСУ оккупантам.

Также мы писали, что в Николаевской области местной жительнице сообщили о подозрении. Женщина распространяла информацию о расположении ВСУ, военной технике и боеприпасах.