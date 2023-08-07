На Миколаївщині затримали місцеву жительку, яка "зливала" координати ЗСУ
На Миколаївщині місцевій жительці повідомили про підозру. Жінка поширювала інформацію про розташування ЗСУ, військової техніки та боєприпасів.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Що відомо про інформаторку окупантів
Мешканку Очакова Миколаївської області підозрюють у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України.
"За даними слідства, у липні 2023 року підозрювана у месенджері Telegram переписувалася з адміністратором одного із проросійських чатів, який було створено задля збору розвідданих", — йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.
У цьому чаті жінка поширювала координати розташування підрозділів ЗСУ, військової техніки та боєприпасів на території Очакова.
"Передана нею інформація не розміщувалася у відкритому доступі ні Генеральним штабом ЗСУ, ні Міністерством оборони України", — інформує прокуратура.
Наразі підозрюваній обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.
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