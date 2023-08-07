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На Миколаївщині затримали місцеву жительку, яка "зливала" координати ЗСУ

7 серпня 2023 11:36
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
На Миколаївщині затримали місцеву жительку, яка "зливала" координати ЗСУ
Підозрювана у інформуванні окупантів. Фото: СБУ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

На Миколаївщині місцевій жительці повідомили про підозру. Жінка поширювала інформацію про розташування ЗСУ, військової техніки та боєприпасів.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора

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Мешканку Очакова Миколаївської області підозрюють у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України.

"За даними слідства, у липні 2023 року підозрювана у месенджері Telegram переписувалася з адміністратором одного із проросійських чатів, який було створено задля збору розвідданих", — йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

У цьому чаті жінка поширювала координати розташування підрозділів ЗСУ, військової техніки та боєприпасів на території Очакова.

"Передана нею інформація не розміщувалася у відкритому доступі ні Генеральним штабом ЗСУ, ні Міністерством оборони України", — інформує прокуратура.

Наразі підозрюваній обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. 

Нагадаємо, СБУ затримала колаборантів, які наводили удари росіян по Харкову.

Також у Харкові судитимуть колаборанта, який забезпечував окупантів бензином.

Водночас стало відомо, що РФ розширює мережу інформаторів у Херсонській області.

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