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В Николаевской области задержали местную жительницу, которая "сливала" координаты ВСУ

7 августа 2023 11:36
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
В Николаевской области задержали местную жительницу, которая "сливала" координаты ВСУ
Подозреваемая в информировании окупантов. Фото: СБУ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В Николаевской области местной жительнице сообщили о подозрении. Женщина распространяла информацию о расположении ВСУ, военной технике и боеприпасах.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Жительница Очакова Николаевской области подозревается в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины.

"По данным следствия, в июле 2023 года подозреваемая в мессенджере Telegram переписывалась с администратором одного из пророссийских чатов, который был создан для сбора разведданных", — говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

В этом чате она распространяла координаты расположения подразделений ВСУ, военной техники и боеприпасов на территории Очакова.

"Переданная ею информация не размещалась в открытом доступе ни Генеральным штабом ВСУ, ни Министерством обороны Украины", — информирует прокуратура.

Подозреваемой избрали меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, СБУ задержала коллаборантов, наводивших удары россиян по Харькову.

Также в Харькове будут судить коллаборанта, который снабжал оккупантов бензином.

В то же время стало известно, что РФ расширяет сеть осведомителей в Херсонской области.

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