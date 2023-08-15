СБУ задержала коллаборанта, который "передал" врагу Херсонский филиал Укрпочты

Задержание коллаборанта. Фото: СБУ

Служба безопасности задержала еще одного коллаборанта в освобожденном Херсоне. Он "передал" врагу филиал Укрпочты. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщили в СБУ.

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Что известно о деятельности коллаборанта

Как известно, во время оккупации областного центра российский приспешник согласился возглавить "юридический отдел государственного унитарного предприятия "Почта Херсон" РФ".

На этой должности он выполнял задачи местного гауляйтера Сальдо по поводу "русификации" местной дирекции АО "Укрпочта". Также он разработал "документацию" для незаконной передачи российским захватчикам материальной базы Херсонской дирекции АО "Укрпочта". Кроме того, злоумышленник помогал подключать оккупационные органы России в местную систему почтовой связи.

После деоккупации Херсона он пытался скрываться, однако стражи порядка все равно вычислили его и задержали.

Какое наказание ждет предателя

СБУ сообщила задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).



Пока он находится под стражей, ему грозит до 12 лет тюремного заключения.

Напомним, недавно в Киеве правоохранители поймали двух коллаборанток, работавших на россиянина Александра Зенина — главного редактора прокремлевского портала "Вся Тверь". Фигурантки дела распространяли около 70 рельсовых новостей о войне в Украине.