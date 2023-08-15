"Брала хабар і робила бізнес на ухилянтах": на Житомирщині затримали очільницю ВЛК
Служба безпеки України затримала очільницю ВЛК на Житомирщині. Вона, зокрема, брала хабарі та незаконно видавала довідки про непридатність до військової служби.
Про це повідомляє СБУ.
СБУ ліквідувала злочинну схему
Повідомляється, що у Житомирі СБУ ліквідувала злочинну схему, які допомагали чоловікам призовного віку незаконно виїжджати за кордон.
До організації каналу причетна голова обласної ВЛК, яка діяла спільно з працівниками обласного військкомату, адвокатом і посадовицею місцевої лікарні.
Відтак, фігуранти пропонували "клієнтам" фіктивні медичні довідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я. У них вписували неіснуючі важкі діагнози, які звільняли їх від призову.
За свої "послуги" злочинці вимагали від 2,5 до 5 тисяч доларів.
СБУ затримала злочинців
Відтак, СБУ затримала злочинців під час передачі хабаря від ухилянта. Після цього правоохоронці провели обшуки у службових кабінетах і за місцями проживання учасників "схеми".
Під час обшуків виявлено понад 35 тисяч доларів та документи із доказами незаконної діяльності.
Наразі злочинці перебувають під вартою.
-
СБУ на місці подій. Фото: СБУ
-
Знайдені гроші під час обшуків. Фото: СБУ
-
Фіктивні документи. Фото: СБУ
Нагадаємо, служба безпеки затримала ще одного колаборанта у звільненому Херсоні. Він "передав" ворогу філію Укрпошти. Йому загрожує до 12 років ув'язнення.
Додамо, в Києві слідчі СБУ спіймали двох колаборанток, які працювали на росіянина Олександра Зеніна — головного редактора прокремлівського порталу "Вся Тверь". Фігурантки справи поширювали близько 70 фейкових новин про війну в Україні.