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"Брала хабар і робила бізнес на ухилянтах": на Житомирщині затримали очільницю ВЛК

15 серпня 2023 18:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Брала хабар і робила бізнес на ухилянтах": на Житомирщині затримали очільницю ВЛК
СБУ на місці подій. Фото: СБУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Служба безпеки України затримала очільницю ВЛК на Житомирщині. Вона, зокрема, брала хабарі та незаконно видавала довідки про непридатність до військової служби.  

Про це повідомляє СБУ.

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СБУ ліквідувала злочинну схему

Повідомляється, що у Житомирі СБУ ліквідувала злочинну схему, які допомагали чоловікам призовного віку незаконно виїжджати за кордон.  

До організації каналу причетна голова обласної ВЛК, яка діяла спільно з працівниками обласного військкомату, адвокатом і посадовицею місцевої лікарні. 

Відтак, фігуранти пропонували "клієнтам" фіктивні медичні довідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я. У них вписували неіснуючі важкі діагнози, які звільняли їх від призову. 

За свої "послуги" злочинці вимагали від 2,5 до 5 тисяч доларів. 

СБУ затримала злочинців

Відтак, СБУ затримала злочинців під час передачі хабаря від ухилянта. Після цього правоохоронці провели обшуки у службових кабінетах і за місцями проживання учасників "схеми". 

Під час обшуків виявлено понад 35 тисяч доларів та документи із доказами незаконної діяльності.

Наразі злочинці перебувають під вартою.

  • СБУ на місці подій. Фото: СБУ
  • Знайдені гроші під час обшуків. Фото: СБУ
  • Фіктивні документи. Фото: СБУ
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Нагадаємо, служба безпеки затримала ще одного колаборанта у звільненому Херсоні. Він "передав" ворогу філію Укрпошти. Йому загрожує до 12 років ув'язнення.

Додамо, в Києві слідчі СБУ спіймали двох колаборанток, які працювали на росіянина Олександра Зеніна — головного редактора прокремлівського порталу "Вся Тверь". Фігурантки справи поширювали близько 70 фейкових новин про війну в Україні.

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