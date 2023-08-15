"Брала хабар і робила бізнес на ухилянтах": на Житомирщині затримали очільницю ВЛК

СБУ на місці подій. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала очільницю ВЛК на Житомирщині. Вона, зокрема, брала хабарі та незаконно видавала довідки про непридатність до військової служби.

Про це повідомляє СБУ.

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СБУ ліквідувала злочинну схему

Повідомляється, що у Житомирі СБУ ліквідувала злочинну схему, які допомагали чоловікам призовного віку незаконно виїжджати за кордон.

До організації каналу причетна голова обласної ВЛК, яка діяла спільно з працівниками обласного військкомату, адвокатом і посадовицею місцевої лікарні.

Відтак, фігуранти пропонували "клієнтам" фіктивні медичні довідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я. У них вписували неіснуючі важкі діагнози, які звільняли їх від призову.

За свої "послуги" злочинці вимагали від 2,5 до 5 тисяч доларів.

СБУ затримала злочинців

Відтак, СБУ затримала злочинців під час передачі хабаря від ухилянта. Після цього правоохоронці провели обшуки у службових кабінетах і за місцями проживання учасників "схеми".

Під час обшуків виявлено понад 35 тисяч доларів та документи із доказами незаконної діяльності.

Наразі злочинці перебувають під вартою.

СБУ на місці подій. Фото: СБУ

Знайдені гроші під час обшуків. Фото: СБУ

Фіктивні документи. Фото: СБУ 1 / 3

Нагадаємо, служба безпеки затримала ще одного колаборанта у звільненому Херсоні. Він "передав" ворогу філію Укрпошти. Йому загрожує до 12 років ув'язнення.

Додамо, в Києві слідчі СБУ спіймали двох колаборанток, які працювали на росіянина Олександра Зеніна — головного редактора прокремлівського порталу "Вся Тверь". Фігурантки справи поширювали близько 70 фейкових новин про війну в Україні.