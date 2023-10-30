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В Акапулько в Мексике в результате урагана Отис погибли по меньшей мере 50 человек

30 октября 2023 23:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Акапулько в Мексике в результате урагана Отис погибли по меньшей мере 50 человек
Последствия урагана Отис в Акапулько. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В курортном городе Акакпулько в Мексике количество погибших и пропавших без вести в результате урагана Отис возросло почти до 100. Кроме того, местное население, отчаянно нуждаясь в пище и воде, занялось грабежами.

Об этом сообщает The Guardian.

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Ураган Отис поразил Акапулько ветром со скоростью 266 км/ч. В результате город был затоплен, с домов срывалась крыша, а транспортные средства сносило мощным ветром. Кроме того, была серьезно повреждена линия электропередач.

Кроме того, начались грабежи, поскольку 900-тысячное население города все более отчаянно нуждалось в пище и воде.

Эвелин Сальгадо, губернатор штата Акапулько, заявила в понедельник, что подтверждена гибель 45 человек и еще 47 числятся пропавшими без вести. В воскресенье утром Сальгадо заявила, что число погибших достигло 43 человек.

По данным городских властей, среди погибших есть гражданин США, британец и канадец.

Стоимость ущерба от урагана может возрасти до 15 миллиардов долларов. Власти направили 17 000 солдат вооруженных сил, чтобы следить за порядком и помогать распределять тонны пищи и запасов в Акапулько.

Ранее мы сообщали, что в воскресенье, 22 октября, в Непале произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составляла 6,1 балла.

Напомним, что в понедельник, 25 сентября, главный прокурор Ливии приказал задержать восьмерых чиновников, пока продолжается расследование обвала двух дамб. Из-за катастрофы погибли тысячи человек.

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