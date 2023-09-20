На сході Китаю потужний торнадо забрав життя 10 людей, — Reuters

Торнадо над провінцією Цзяньсу, Китай. Фото: report.az

Китай, який нещодавно пережив тайфун "Хайкуй", знову потерпає. На цей раз негода у вигляді потужного торнадо обрушилася на провінцію Цзяньсу на сході Піднебесної.

Про це повідомляє агенція Reuters.

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За повідомленням китайського телеканалу CCTV, торнадо досяг провінції у віторок. Згідно з фоторафіями у соцмережах, на яких було зображено перекинуті автомобілі, зруйновані лінії електропередач і літаючі уламки, перший удар негоди прийняло на себе місто Суцянь провінції Цзяньсу.

Суцянь в перші моменти торнадо. Фото: Weibo

Наслідки торнадо в Суцяні. Фото: Weibo

"Я був біля дверей і став свідком вітру, пристроїв сонячної енергії та дерев, які літали в повітрі. Дві хвилини я був приголомшений", — написав один із користувачів китайської соцмережі Weibo.

Внаслідок торнадо у густонаселеному районі Суцяня п'ятеро людей загинули, четверо отримали серйозні поранення. Негода знищила 1646 будинки і спустошила декілька гектарів посівів. Потім торнадо обрушився на сусіднє місто Яньчен, убивши ще п'ятьох і поранивши чотирьох осіб.

За повідомленням китайських метеорологів, торнадо прийшов з прибережної акваторії Жовтого моря. Штормове попередження підвищеної небезпеки проголосили у провінціях Чунцин, Гуйчжоу, Ханань, Аньхой та Хубей.

Нагадаємо, що у Лівії в Африці внаслідок обвалу дамби загинуло 2 тисчі людей, ще близько 6 тисяч зникло безвісти. А в Марокко стався землетрус, внаслідок якого загинуло понад 2 тисячі осіб.