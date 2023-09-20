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На востоке Китая мощный торнадо унёс жизни 10 человек, — Reuters

20 сентября 2023 17:43
- Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
На востоке Китая мощный торнадо унёс жизни 10 человек, — Reuters
Торнадо над провинцией Цзяньсу, Китай. Фото: report.az
- Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Китай, недавно переживший тайфун "Хайкуй", снова пострадал. В этот раз непогода в виде мощного торнадо обрушилась на провинцию Цзяньсу на востоке Поднебесной.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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В опасности несколько провинций

По сообщению китайского телеканала CCTV, торнадо достиг провинции во вторник. Согласно фоторафиям в соцсетях, на которых были изображены опрокинутые автомобили, разрушены линии электропередач и летающие обломки, первый удар непогоды принял на себя город Суцянь провинции Цзяньсу.

Суцянь в первые моменты торнадо. Фото: Weibo
Последствия торнадо в Суцяне. Фото: Weibo

"Я был у двери и стал свидетелем ветра, устройств солнечной энергии, и деревьев, летающих в воздухе. Две минуты я был ошеломлен", - написал один из пользователей китайской соцсети Weibo.

В результате торнадо в густонаселенном районе Суцяня пять человек погибли, четверо получили серьёзные ранения. Бедствие уничтожило 1646 домов и опустошило несколько гектаров посевов. Затем торнадо обрушился на соседний город Яньчэн, убив еще пятерых и ранив четырех человек.

По сообщению китайских метеорологов, торнадо пришел из прибрежной акватории Желтого моря. Штормовое предупреждение повышенной опасности провозгласили в провинциях Чунцин, Гуйчжоу, Ханань, Аньхой и Хубэй.

Напомним, что в Ливии в Африке в результате обрушения дамбы погибли 2 тыс. человек, еще около 6 тысяч пропали безвести. А в Марокко произошло землетрясение, в результате которого погибли более 2 тысяч человек.

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