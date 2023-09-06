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Південний схід Китаю затопило внаслідок тайфуну "Хайкуй"

6 вересня 2023 07:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Південний схід Китаю затопило внаслідок тайфуну "Хайкуй"
Затоплені вулиці на околицях Фучжоу, Китай після сильних дощів. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У середу, 6 вересня, сильний дощ, викликаний залишками тайфуну "Хайкуй", спричинив повені на південному сході Китаю. Через стихійне лихо у містах провінції Фуцзянь закрили школи, зупинили роботу метро та евакуювали місцевих жителів.

Про це повідомляє Reuters.

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Повені у Китаї

За словами метеорологів, кількість опадів, що випала вночі, побила 12-річний рекорд у місті Фучжоу. Згідно з офіційними даними, 49 водойм перевищили граничні рівні повені.

Своєю чергою китайські ЗМІ повідомляють, що опади були сильнішими за наслідки тайфуну Доксурі, який пройшов через Фуцзянь наприкінці липня, спричинивши повені та прямі економічні збитки на 2 мільярди доларів.

повінь у Китаї
Повінь у Китаї. Фото: Reuters

"У Фучжоу закрили лінії метро та призупинили рух поїздів, а школи були закриті на другий день. Понад 36 тисяч людей були евакуйовані зі своїх домівок", — йдеться у повідомленні. 

В іншій провінції Фуцзяні шість  міст, включаючи Путянь і Цюаньчжоу, знаходяться під загрозою раптових повеней і зсувів. Уряд провінції наказав місцевій владі бути готовими до евакуації людей із районів, які, ймовірно, найбільше постраждають.

Очікується, що дощі триватимуть у центральній і південній частинах Фуцзяні до п'ятниці.

Нагадаємо, нещодавно Словенію охопило катастрофічне стихійне лихо. У країні вирували масштабні повені. Внаслідок екологічної катастрофи загинули люди та постраждала інфраструктура.

У зв'язку з цим Україна надала допомогу Словенії. Президент Володимир Зеленський заявив, що солідарність працює в обидва боки.

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