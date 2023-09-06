Юго-восток Китая затопило в результате тайфуна "Хайкуй"

Затопленные улицы в окрестностях Фучжоу, Китай, после сильных дождей. Фото: REUTERS

В среду, 6 сентября, сильный дождь, вызванный остатками тайфуна "Хайкуй", вызвал наводнения на юго-востоке Китая. Из-за стихийного бедствия в городах провинции Фуцзянь закрыли школы, остановили работу метро и эвакуировали местных жителей.

Об этом сообщает Reuters.

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По словам метеорологов, количество выпавших ночью осадков побило 12-летний рекорд в городе Фучжоу. Согласно официальным данным, 49 водоемов превысили предельные уровни наводнения.

В свою очередь китайские СМИ сообщают, что осадки были сильнее последствий тайфуна Доксури, который прошел через Фуцзянь в конце июля, нанеся наводнения и прямые экономические убытки на 2 миллиарда долларов.

Наводнение в Китае. Фото: Reuters

"В Фучжоу закрыли линии метро и приостановили движение поездов, а школы были закрыты на второй день. Более 36 тысяч человек были эвакуированы из своих домов", — говорится в сообщении.

В другой провинции Фуцзян шесть городов, включая Путянь и Цюаньчжоу, находятся под угрозой внезапных наводнений и оползней. Правительство провинции приказало местным властям быть готовыми к эвакуации людей из районов, которые, вероятно, больше всего пострадают.

Ожидается, что дожди продолжатся в центральной и южной частях Фуцзяни до пятницы.

Напомним, недавно Словению охватило катастрофическое стихийное бедствие. В стране бушевали масштабные наводнения. В результате экологической катастрофы погибли люди и пострадала инфраструктура.

В связи с этим Украина оказала помощь Словении. Президент Владимир Зеленский заявил, что солидарность работает в обе стороны.