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Смертельний землетрус в Марокко: кількість загиблих налічує вже декілька тисяч

10 вересня 2023 13:02
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Козюк Тетяна
редактор
Смертельний землетрус в Марокко: кількість загиблих налічує вже декілька тисяч
Наслідки землетрусу в Марокко. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Смертельний землетрус, який сколихнув Марокко 8 вересня, став першим настільки потужним природним лихом у регіоні з 1900 року. Екологічна катастрофа забрала життя декількох тисяч осіб. 

Про це пише видання The Wall Street Journal.

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Відтак, влада Марокко підтвердила загибель понад 2 тисяч осіб внаслідок землетрусу. Однак, розбір завалів триває, тож, кількість може значно збільшитися. 

За наявною інформацією, рятувальники лише до неділі змогли дістатись тих районів, які постраждали найбільше. 

Землетрус у Марокко

Нагадаємо, увечері, 8 вересня, в Марокко стався потужний землетрус. Його  зафіксували близько 22:00 (за Гринвічем) у провінціях Аль-Хауз, Уарзазат, Марракеш, Азілал, Чічауа та Тарудант. Епіцентр екологічної катастрофи розміщувався поблизу району Ігіл у Високому Атласі. 

За словами фахівців Марокко, магнітуда землетрусу становила 7,2 бала.

Додамо, раніше ми показували моторшні кадри наслідків землетрусу в Марокко. 

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