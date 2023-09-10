Смертельний землетрус в Марокко: кількість загиблих налічує вже декілька тисяч

Наслідки землетрусу в Марокко. Фото: Reuters

Смертельний землетрус, який сколихнув Марокко 8 вересня, став першим настільки потужним природним лихом у регіоні з 1900 року. Екологічна катастрофа забрала життя декількох тисяч осіб.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

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Відтак, влада Марокко підтвердила загибель понад 2 тисяч осіб внаслідок землетрусу. Однак, розбір завалів триває, тож, кількість може значно збільшитися.

За наявною інформацією, рятувальники лише до неділі змогли дістатись тих районів, які постраждали найбільше.

Землетрус у Марокко

Нагадаємо, увечері, 8 вересня, в Марокко стався потужний землетрус. Його зафіксували близько 22:00 (за Гринвічем) у провінціях Аль-Хауз, Уарзазат, Марракеш, Азілал, Чічауа та Тарудант. Епіцентр екологічної катастрофи розміщувався поблизу району Ігіл у Високому Атласі.

За словами фахівців Марокко, магнітуда землетрусу становила 7,2 бала.

Додамо, раніше ми показували моторшні кадри наслідків землетрусу в Марокко.