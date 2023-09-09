Більше тисячі смертей та руїни: моторошні кадри наслідків землетрусу у Марокко
Кількість жертв землетрусу у Марокко перевищила 1000 людей. Рятувальники розбирають завали для тих, хто вижив у зруйнованих будинках у віддалених гірських селах.
Про це пише Reuters.
Що відомо про землетрус у Марокко
Землетрус, який стався в горах Високого Атласу в Марокко в п'ятницю пізно ввечері, пошкодив історичні будівлі в Марракеші — найближчому до епіцентру місті. Там підтверджено загибель 13 людей. Місцеві жителі ночували просто неба, боячись йти додому.
My condolences to Morocco 🇲🇦❤️ and all the people affected.😔#Morocco #Marokkopic.twitter.com/RVdk4DnlT5— Viral Mario🇺🇸🇵🇱🇺🇦🇪🇺 (@PawlowskiMario) September 9, 2023
У центрі старого міста, об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, на площі Джемаа аль-Фна впав мінарет мечеті.
Exclusive video by Asi Mina— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) September 9, 2023
The Holy Martyrs Catholic Church in #Marrakesh, #Morocco, showing the #damage#Marokko #moroccoearthquake #earthquake pic.twitter.com/RiYwi9PiEJ
Водночас більшість смертельних випадків зафіксовано в гірських районах на півдні. Так, Міністерство внутрішніх справ Марокко повідомило, що 1037 людей загинули та ще 672 отримали поранення в результаті землетрусу.
Die vorläufige Zahl der Opfer des #Erdbeben, das #Marokko letzte Nacht erschütterte, beläuft sich auf 1000 Tote und 1200 Verletzte. Viele Menschen liegen unter den Trümmern— Rote Fahne News (@rotefahnenews) September 9, 2023
Die MLPD trauert mit den Angehörigen und spricht dem marokkanischen Volk Anteilnahme und Solidarität aus pic.twitter.com/ObA0fVTqBf
У селі Амізмиз неподалік від епіцентру рятувальники голими руками розбирали завали.
🇲🇦|| Anciana rescatada luego de sobrevivir 12 horas bajo escombros en Terremoto Marruecos#Terremoto #Marruecos #Marocco #Marokko #Maroc pic.twitter.com/wzHe8vzwRV— Información Mundial🌐 (@MPatataz14369) September 9, 2023
Як пише ЗМІ, повалена кладка заповнила вузькі вулички. Біля лікарні близько 10 тіл лежали вкритими ковдрами, а скорботні родичі стояли поруч.
"Коли я відчув, що земля тремтить під моїми ногами, а будинок нахилився, я кинувся витягувати своїх дітей. Але мої сусіди не змогли", — розповів місцевий житель Мохамед Азав і додав, — "на жаль, нікого живого в цій сім'ї не знайшли. Батько і син були знайдені мертвими, і вони досі шукають матір і дочку".
Así quedaron casas en Jabal Tebqal, luego del Terremoto Marruecos#Terremoto #Marruecos #Morocco#Maroc #Marokko #earthquakepic.twitter.com/fdqzs7ctsG— Información Mundial🌐 (@MPatataz14369) September 9, 2023
Валуни, що впали, заблокували дорогу з Амізмизу до сусіднього села, що відрізало шлях рятувальникам.
Нагадаємо, у Марокко стався потужний землетрус: загинули декілька сотень людей.
Також стало відомо, що кількість загиблих від землетрусу зросла удвічі.