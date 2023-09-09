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Більше тисячі смертей та руїни: моторошні кадри наслідків землетрусу у Марокко

9 вересня 2023 19:23
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Валерія Пержун
редактор
Більше тисячі смертей та руїни: моторошні кадри наслідків землетрусу у Марокко
Рятувальники розбирають завали у Марокко. Фото: REUTERS/Abdelhak Balhaki
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Кількість жертв землетрусу у Марокко перевищила 1000 людей. Рятувальники розбирають завали для тих, хто вижив у зруйнованих будинках у віддалених гірських селах.

Про це пише Reuters.

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Що відомо про землетрус у Марокко

Землетрус, який стався в горах Високого Атласу в Марокко в п'ятницю пізно ввечері, пошкодив історичні будівлі в Марракеші — найближчому до епіцентру місті. Там підтверджено загибель 13 людей. Місцеві жителі ночували просто неба, боячись йти додому.

У центрі старого міста, об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, на площі Джемаа аль-Фна впав мінарет мечеті.

Водночас більшість смертельних випадків зафіксовано в гірських районах на півдні. Так, Міністерство внутрішніх справ Марокко повідомило, що 1037 людей загинули та ще 672 отримали поранення в результаті землетрусу.

У селі Амізмиз неподалік від епіцентру рятувальники голими руками розбирали завали.

Як пише ЗМІ, повалена кладка заповнила вузькі вулички. Біля лікарні близько 10 тіл лежали вкритими ковдрами, а скорботні родичі стояли поруч.

"Коли я відчув, що земля тремтить під моїми ногами, а будинок нахилився, я кинувся витягувати своїх дітей. Але мої сусіди не змогли", — розповів місцевий житель Мохамед Азав і додав, — "на жаль, нікого живого в цій сім'ї не знайшли. Батько і син були знайдені мертвими, і вони досі шукають матір і дочку".

Валуни, що впали, заблокували дорогу з Амізмизу до сусіднього села, що відрізало шлях рятувальникам.

Нагадаємо, у Марокко стався потужний землетрус: загинули декілька сотень людей.

Також стало відомо, що кількість загиблих від землетрусу зросла удвічі.

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