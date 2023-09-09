Більше тисячі смертей та руїни: моторошні кадри наслідків землетрусу у Марокко

Рятувальники розбирають завали у Марокко. Фото: REUTERS/Abdelhak Balhaki

Кількість жертв землетрусу у Марокко перевищила 1000 людей. Рятувальники розбирають завали для тих, хто вижив у зруйнованих будинках у віддалених гірських селах.

Про це пише Reuters.

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Землетрус, який стався в горах Високого Атласу в Марокко в п'ятницю пізно ввечері, пошкодив історичні будівлі в Марракеші — найближчому до епіцентру місті. Там підтверджено загибель 13 людей. Місцеві жителі ночували просто неба, боячись йти додому.

У центрі старого міста, об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, на площі Джемаа аль-Фна впав мінарет мечеті.

Водночас більшість смертельних випадків зафіксовано в гірських районах на півдні. Так, Міністерство внутрішніх справ Марокко повідомило, що 1037 людей загинули та ще 672 отримали поранення в результаті землетрусу.

Die vorläufige Zahl der Opfer des #Erdbeben, das #Marokko letzte Nacht erschütterte, beläuft sich auf 1000 Tote und 1200 Verletzte. Viele Menschen liegen unter den Trümmern



Die MLPD trauert mit den Angehörigen und spricht dem marokkanischen Volk Anteilnahme und Solidarität aus pic.twitter.com/ObA0fVTqBf — Rote Fahne News (@rotefahnenews) September 9, 2023

У селі Амізмиз неподалік від епіцентру рятувальники голими руками розбирали завали.

Як пише ЗМІ, повалена кладка заповнила вузькі вулички. Біля лікарні близько 10 тіл лежали вкритими ковдрами, а скорботні родичі стояли поруч.

"Коли я відчув, що земля тремтить під моїми ногами, а будинок нахилився, я кинувся витягувати своїх дітей. Але мої сусіди не змогли", — розповів місцевий житель Мохамед Азав і додав, — "на жаль, нікого живого в цій сім'ї не знайшли. Батько і син були знайдені мертвими, і вони досі шукають матір і дочку".

Валуни, що впали, заблокували дорогу з Амізмизу до сусіднього села, що відрізало шлях рятувальникам.

Нагадаємо, у Марокко стався потужний землетрус: загинули декілька сотень людей.

Також стало відомо, що кількість загиблих від землетрусу зросла удвічі.