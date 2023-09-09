Землетрус у Марокко: кількість загиблих стрімко збільшується

Наслідки землетрусу у Марокко. Фото: Al Oula TV/Handout via REUTERS

Ввечері 8 вересня у Марокко трапився потужний землетрус. За підрахунками місцевої влади, кількість загиблих зросла до 800 людей.

Про це пише CNN.

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За даними Геологічної служби США, землетрус стався незабаром після 23:00 за місцевим часом. Його епіцентр був у горах Високий Атлас, приблизно за 72 кілометри (44,7 милі) на південний захід від Марракеша, де проживає близько 840 000 людей.

"Багато людей у ​​постраждалих районах живуть у будівлях, "дуже вразливих до землетрусів", — зазначила Геологічна служба США.

Це найсильніший землетрус у Африці за понад 120 років.

Наразі у МВС Марокко повідомляють про зростання кількості жертв до понад 820. До того ж, 672 людини поранені, 205 з них — у важкому стані.

Реакція МЗС України

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що міністерство перевіряє, чи є серед постраждалих українці.

"МЗС України перевіряє наявність українців серед постраждалих людей унаслідок землетрусу в Марокко. Наразі така інформація не надходила", — написав Ніколенко.

Водноочас він зазначив, що для отримання допомоги українці мають звернутися на гарячу лінію українського посольства в Рабаті за номером +212 6 61 18 63 90.

Скриншот повідомлення Олега Ніколенка

Нагадаємо, у Марокко стався потужний землетрус.