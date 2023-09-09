Землетрус у Марокко: кількість загиблих стрімко збільшується
Ввечері 8 вересня у Марокко трапився потужний землетрус. За підрахунками місцевої влади, кількість загиблих зросла до 800 людей.
Про це пише CNN.
Що відомо про наслідки землетрусу у Марокко
За даними Геологічної служби США, землетрус стався незабаром після 23:00 за місцевим часом. Його епіцентр був у горах Високий Атлас, приблизно за 72 кілометри (44,7 милі) на південний захід від Марракеша, де проживає близько 840 000 людей.
"Багато людей у постраждалих районах живуть у будівлях, "дуже вразливих до землетрусів", — зазначила Геологічна служба США.
Це найсильніший землетрус у Африці за понад 120 років.
Наразі у МВС Марокко повідомляють про зростання кількості жертв до понад 820. До того ж, 672 людини поранені, 205 з них — у важкому стані.
Реакція МЗС України
Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що міністерство перевіряє, чи є серед постраждалих українці.
"МЗС України перевіряє наявність українців серед постраждалих людей унаслідок землетрусу в Марокко. Наразі така інформація не надходила", — написав Ніколенко.
Водноочас він зазначив, що для отримання допомоги українці мають звернутися на гарячу лінію українського посольства в Рабаті за номером +212 6 61 18 63 90.
Нагадаємо, у Марокко стався потужний землетрус.