Землетрясение в Марокко: количество погибших стремительно увеличивается

Последствия землетрясения в Марокко. Фото: Al Oula TV/Handout via REUTERS

Вечером 8 сентября в Марокко произошло мощное землетрясение. По подсчетам местных властей, число погибших возросло до 800 человек.

Об этом пишет CNN.

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Что известно о последствиях землетрясения в Марокко

По данным Геологической службы США, землетрясение произошло вскоре после 23:00 по местному времени. Его эпицентр находился в горах Высокий Атлас, примерно в 72 километрах (44,7 мили) юго-западнее Марракеша, где проживает около 840 000 человек.

"Многие люди в пострадавших районах живут в зданиях, "очень уязвимых к землетрясениям" , — отметила Геологическая служба США.

Это самое сильное землетрясение в Африке за более чем 120 лет.

Сейчас в МВД Марокко сообщают о росте количества жертв до более чем 820. К тому же, 672 человека ранены, 205 из них — в тяжелом состоянии.

Реакция МИД Украины

Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что министерство проверяет, есть ли среди пострадавших украинцы.

"МИД Украины проверяет наличие украинцев среди пострадавших людей в результате землетрясения в Марокко. Пока такая информация не поступала" , — написал Николенко.

В то же время, он отметил, что для получения помощи украинцы должны обратиться на горячую линию украинского посольства в Рабате за номером +212 6 61 18 63 90.

Скриншот сообщения Олега Николенка

Напомним, в Марокко произошло мощное землетрясение.