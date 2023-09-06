На Буковині трапився землетрус: що відомо

Тріщина у землі. Ілюстративне фото: google.com

У середу, 6 вересня, у Чернівецькій області зафіксували землетрус. Коливання були невідчутні для людей.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

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6 вересня о 12:56:00 Головний центр спеціального контролю зафіксував землетрус в Кам’янецькій ТГ Чернівецької області. Коливання за шкалою Ріхтера сягнули магнітуди 3,1. Епіцентр землетрусу був на глибині 5 км.

"За розрахунками землетрус не несе загрози для населення, за класифікацією землетрусів належить до невідчутних. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами", — йдеться у повідомленні.

Також у центрі нагадали про ще один легкий землетрус на Буковині, що трапився днями.

"Останній землетрус з території Чернівецької області був зареєстрований 24.08.2023 року магнітудою 1,6 (за шкалою Ріхтера)", — інформує Головний центр спеціального контролю.

Землетрус на Буковині. Фото: скриншот Google Maps

Нагадаємо, під час атак РФ на Київщину зафіксували сейсмічну активність.

Також нещодавно Каліфорнію сколихнув сильний землетрус та накрив шторм.