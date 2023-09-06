На Буковині трапився землетрус: що відомо
У середу, 6 вересня, у Чернівецькій області зафіксували землетрус. Коливання були невідчутні для людей.
Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
Що відомо про землетрус у Чернівецькій області
6 вересня о 12:56:00 Головний центр спеціального контролю зафіксував землетрус в Кам’янецькій ТГ Чернівецької області. Коливання за шкалою Ріхтера сягнули магнітуди 3,1. Епіцентр землетрусу був на глибині 5 км.
"За розрахунками землетрус не несе загрози для населення, за класифікацією землетрусів належить до невідчутних. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами", — йдеться у повідомленні.
Також у центрі нагадали про ще один легкий землетрус на Буковині, що трапився днями.
"Останній землетрус з території Чернівецької області був зареєстрований 24.08.2023 року магнітудою 1,6 (за шкалою Ріхтера)", — інформує Головний центр спеціального контролю.
Нагадаємо, під час атак РФ на Київщину зафіксували сейсмічну активність.
Також нещодавно Каліфорнію сколихнув сильний землетрус та накрив шторм.