Каліфорнію сколихнув сильний землетрус та накрив шторм: з'явилися фото
У неділю, 20 серпня, на півдні Каліфорнії стався землетрус, магнітудою 5,1. Одночасно з ним регіон накрив сильний шторм "Хіларі".
Про це повідомляє Reuters.
Землетрус у Каліфорнії
Відомо, що землетрус зафіксували о 14:41 за місцевим часом. Його епіцентр розташовувався приблизно за 7 кілометрів на південний схід від каліфорнійської громади Оджаї, що знаходиться в окрузі Вентура. Зазначається, що після одного потужного поштовху сталося ще декілька менш відчутних.
Шторм у Каліфорнії
Одночасно з тим у регіоні пройшов сильний шторм. На оприлюднених фото можна побачити, що машини практично плавають у воді.
На щастя, інформації про пошкодження чи постраждалих наразі немає.
Нагадаємо, у турецькій провінції Малатья стався потужний землетрус. Магнітуда підземних поштовхів становила 4,8 та 4,5 бали.
Також ми писали, що 10 серпня в Україні зафіксували землетрус. Стався він на Закарпатті поблизу міста Ужгород.