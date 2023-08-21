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Каліфорнію сколихнув сильний землетрус та накрив шторм: з'явилися фото

21 серпня 2023 10:40
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Каліфорнію сколихнув сильний землетрус та накрив шторм: з'явилися фото
Чоловік йде вулицею під час шторму. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У неділю, 20 серпня, на півдні Каліфорнії стався землетрус, магнітудою 5,1. Одночасно з ним регіон накрив сильний шторм "Хіларі".

Про це повідомляє Reuters.

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Землетрус у Каліфорнії

Відомо, що землетрус зафіксували о 14:41 за місцевим часом. Його епіцентр розташовувався приблизно за 7 кілометрів на південний схід від каліфорнійської громади Оджаї, що знаходиться в окрузі Вентура. Зазначається, що після одного потужного поштовху сталося ще декілька менш відчутних. 

Шторм у Каліфорнії

Одночасно з тим у регіоні пройшов сильний шторм. На оприлюднених фото можна побачити, що машини практично плавають у воді. 

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Шторм у Калфіорнії. Фото: Reuters
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Шторм у Калфіорнії. Фото: Reuters
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Люди під дощем. Фото: Reuters

На щастя, інформації про пошкодження чи постраждалих наразі немає. 

Нагадаємо, у турецькій провінції Малатья стався потужний землетрус. Магнітуда підземних поштовхів становила 4,8 та 4,5 бали. 

Також ми писали, що 10 серпня в Україні зафіксували землетрус. Стався він на Закарпатті поблизу міста Ужгород. 

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