Каліфорнію сколихнув сильний землетрус та накрив шторм: з'явилися фото

Чоловік йде вулицею під час шторму. Фото: Reuters

У неділю, 20 серпня, на півдні Каліфорнії стався землетрус, магнітудою 5,1. Одночасно з ним регіон накрив сильний шторм "Хіларі".

Про це повідомляє Reuters.

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Землетрус у Каліфорнії

Відомо, що землетрус зафіксували о 14:41 за місцевим часом. Його епіцентр розташовувався приблизно за 7 кілометрів на південний схід від каліфорнійської громади Оджаї, що знаходиться в окрузі Вентура. Зазначається, що після одного потужного поштовху сталося ще декілька менш відчутних.

Шторм у Каліфорнії

Одночасно з тим у регіоні пройшов сильний шторм. На оприлюднених фото можна побачити, що машини практично плавають у воді.

Шторм у Калфіорнії. Фото: Reuters

Шторм у Калфіорнії. Фото: Reuters

Люди під дощем. Фото: Reuters

На щастя, інформації про пошкодження чи постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, у турецькій провінції Малатья стався потужний землетрус. Магнітуда підземних поштовхів становила 4,8 та 4,5 бали.

Також ми писали, що 10 серпня в Україні зафіксували землетрус. Стався він на Закарпатті поблизу міста Ужгород.