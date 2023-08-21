Калифорнию всколыхнуло сильное землетрясение и накрыл шторм: появились фото
В воскресенье, 20 августа, на юге Калифорнии произошло землетрясение, магнитудой 5,1. Одновременно с ним регион накрыл сильный шторм "Хиллари".
Об этом сообщает Reuters.
Землетрясение в Калифорнии
Известно, что землетрясение было зафиксировано в 14:41 по местному времени. Его эпицентр располагался примерно в 7 километрах юго-восточнее калифорнийской общины Оджаи, находящейся в округе Вентура. Отмечается, что после одного мощного толчка произошло еще несколько менее ощутимых.
Шторм в Калифорнии
Одновременно в регионе прошел сильный шторм. На опубликованных фото можно увидеть, что машины практически плавают в воде.
К счастью, информации о повреждениях или пострадавших пока нет.
Напомним, в турецкой провинции Малатья произошло мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 4,8 и 4,5 балла.
Также мы писали, что 10 августа в Украине было зафиксировано землетрясение. Произошел он в Закарпатье близ города Ужгород.