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На Буковине произошло землетрясение: что известно

6 сентября 2023 17:47
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
На Буковине произошло землетрясение: что известно
Трещина в земле. Иллюстративное фото: google.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В среду, 6 сентября, в Черновицкой области зафиксировали землетрясение. Колебания были неощутимы для людей.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

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Что известно о землетрясении в Черновицкой области

6 сентября в 12:56:00 Главный центр специального контроля зафиксировал землетрясение в Каменецкой ТГ Черновицкой области. Колебания по шкале Рихтера достигли магнитуды 3,1. Эпицентр землетрясения находился на глубине 5 км.

"По расчетам землетрясение не несет угрозы для населения, по классификации землетрясений относится к неощутимым. Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, сотрясения земли оказываются и регистрируются только сейсмографами", — говорится в сообщении.

Также в центре напомнили о еще одном легком землетрясении на случившемся на днях Буковине.

"Последнее землетрясение на территории Черновицкой области было зарегистрировано 24.08.2023 магнитудой 1,6 (по шкале Рихтера)" , — информирует Главный центр специального контроля.

Локация землетрясения
Землетрясение на Буковине. Фото: скриншот Google Maps

Напомним, во время атак РФ на Киевщину зафиксировали сейсмическую активность.

Также недавно Калифорнию всколыхнуло сильное землетрясение и накрыл шторм.

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