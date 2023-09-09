Более тысячи смертей и руины: жуткие кадры последствий землетрясения в Марокко

Спасатели разбирают завалы в Марокко. Фото: REUTERS/Abdelhak Balhaki

Число жертв землетрясения в Марокко превысило 1000 человек. Спасатели разбирают завалы для спасения выживших в разрушенных домах в отдаленных горных селах.

Об этом пишет Reuters.

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Землетрясение, которое произошло в горах Высокого Атласа в Марокко в пятницу поздно вечером, повредило исторические здания в Марракеше — ближайшем к эпицентру городе. Там подтверждена гибель 13 человек. Местные жители ночевали под открытым небом, боясь идти домой.

В центре старого города, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, на площади Джемаа аль-Фна упал минарет мечети.

В то же время большинство смертельных случаев зафиксировано в горных районах на юге. Так, Министерство внутренних дел Марокко сообщило, что 1037 человек погибли и еще 672 получили ранения в результате землетрясения.

Die vorläufige Zahl der Opfer des #Erdbeben , das #Marokko letzte Nacht erschütterte, beläuft sich auf 1000 Tote und 1200 Verletzte. Viele Menschen liegen unter den Trümmern



Die MLPD trauert mit den Angehörigen und spricht dem marokkanischen Volk Anteilnahme und Solidarität aus pic.twitter.com/ObA0fVTqBf — Rote Fahne News (@rotefahnenews) September 9, 2023

В селе Амизмыз неподалеку от эпицентра спасатели голыми руками разбирали завалы.

Как пишет СМИ, свергнутая кладка заполнила узкие улочки. Вблизи больницы около 10 тел лежали покрытыми одеялами, а скорбные родственники стояли рядом.

"Когда я почувствовал, что земля дрожит под моими ногами, а дом наклонился, я бросился вытаскивать своих детей. Но мои соседи не смогли", — рассказал местный житель Мохамед Азав и добавил, — "к сожалению, никого живого в этой семье не нашли. Отец и сын были найдены мертвыми, и они до сих пор ищут мать и дочь".

Упавшие валуны заблокировали дорогу из Амизмиза в соседнее село, что отрезало путь спасателям.

Напомним, в Марокко произошло мощное землетрясение: погибли несколько сотен человек.

Также стало известно, что число погибших от землетрясения выросло вдвое.