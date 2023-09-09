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Более тысячи смертей и руины: жуткие кадры последствий землетрясения в Марокко

9 сентября 2023 19:23
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Валерия Пержун
редактор
Более тысячи смертей и руины: жуткие кадры последствий землетрясения в Марокко
Спасатели разбирают завалы в Марокко. Фото: REUTERS/Abdelhak Balhaki
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Число жертв землетрясения в Марокко превысило 1000 человек. Спасатели разбирают завалы для спасения выживших в разрушенных домах в отдаленных горных селах.

Об этом пишет Reuters.

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Что известно о землетрясении в Марокко

Землетрясение, которое произошло в горах Высокого Атласа в Марокко в пятницу поздно вечером, повредило исторические здания в Марракеше — ближайшем к эпицентру городе. Там подтверждена гибель 13 человек. Местные жители ночевали под открытым небом, боясь идти домой.

В центре старого города, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, на площади Джемаа аль-Фна упал минарет мечети.

В то же время большинство смертельных случаев зафиксировано в горных районах на юге. Так, Министерство внутренних дел Марокко сообщило, что 1037 человек погибли и еще 672 получили ранения в результате землетрясения.

В селе Амизмыз неподалеку от эпицентра спасатели голыми руками разбирали завалы.

Как пишет СМИ, свергнутая кладка заполнила узкие улочки. Вблизи больницы около 10 тел лежали покрытыми одеялами, а скорбные родственники стояли рядом.

"Когда я почувствовал, что земля дрожит под моими ногами, а дом наклонился, я бросился вытаскивать своих детей. Но мои соседи не смогли", — рассказал местный житель Мохамед Азав и добавил, — "к сожалению, никого живого в этой семье не нашли. Отец и сын были найдены мертвыми, и они до сих пор ищут мать и дочь".

Упавшие валуны заблокировали дорогу из Амизмиза в соседнее село, что отрезало путь спасателям.

Напомним, в Марокко произошло мощное землетрясение: погибли несколько сотен человек.

Также стало известно, что число погибших от землетрясения выросло вдвое.

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