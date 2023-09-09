Более тысячи смертей и руины: жуткие кадры последствий землетрясения в Марокко
Число жертв землетрясения в Марокко превысило 1000 человек. Спасатели разбирают завалы для спасения выживших в разрушенных домах в отдаленных горных селах.
Об этом пишет Reuters.
Что известно о землетрясении в Марокко
Землетрясение, которое произошло в горах Высокого Атласа в Марокко в пятницу поздно вечером, повредило исторические здания в Марракеше — ближайшем к эпицентру городе. Там подтверждена гибель 13 человек. Местные жители ночевали под открытым небом, боясь идти домой.
My condolences to Maroko 🇲🇦❤️ and all the people affected.😔 #Morocco #Marokko pic.twitter.com/RVdk4DnlT5— Viral Mario🇺🇸🇵🇱🇺🇦🇪🇺 (@PawlowskiMario) September 9, 2023
В центре старого города, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, на площади Джемаа аль-Фна упал минарет мечети.
Exclusive video by Asi Mina— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) 9 сентября 2023
Счастливый Мартирский католицкий kostel в #Marrakesh , #Мороко , показывающий #Дамаж #Марокко #Морокошн quake #earthquake pic.twitter.com/RiYwi9PiEJ
В то же время большинство смертельных случаев зафиксировано в горных районах на юге. Так, Министерство внутренних дел Марокко сообщило, что 1037 человек погибли и еще 672 получили ранения в результате землетрясения.
Die vorläufige Zahl der Opfer des #Erdbeben , das #Marokko letzte Nacht erschütterte, beläuft sich auf 1000 Tote und 1200 Verletzte. Viele Menschen liegen unter den Trümmern— Rote Fahne News (@rotefahnenews) September 9, 2023
Die MLPD trauert mit den Angehörigen und spricht dem marokkanischen Volk Anteilnahme und Solidarität aus pic.twitter.com/ObA0fVTqBf
В селе Амизмыз неподалеку от эпицентра спасатели голыми руками разбирали завалы.
🇲🇦|| Anciana rescatada després de sobrevivir 12 часов bajo escombros en Terremoto Marruecos #Terremoto #Marruecos #Marocco— Информация Mundial🌐 (@MPatataz14369) September 9, 2023
Как пишет СМИ, свергнутая кладка заполнила узкие улочки. Вблизи больницы около 10 тел лежали покрытыми одеялами, а скорбные родственники стояли рядом.
"Когда я почувствовал, что земля дрожит под моими ногами, а дом наклонился, я бросился вытаскивать своих детей. Но мои соседи не смогли", — рассказал местный житель Мохамед Азав и добавил, — "к сожалению, никого живого в этой семье не нашли. Отец и сын были найдены мертвыми, и они до сих пор ищут мать и дочь".
Это было занято в Jabal Tebqal, а затем del Terremoto Marruecos #Terremoto #Marruecos #Morocco #Maroc #Marokko #earthquake pic.twitter.com/fdqzs7ctsG— Информация Mundial🌐 (@MPatataz14369) September 9, 2023
Упавшие валуны заблокировали дорогу из Амизмиза в соседнее село, что отрезало путь спасателям.
Напомним, в Марокко произошло мощное землетрясение: погибли несколько сотен человек.
Также стало известно, что число погибших от землетрясения выросло вдвое.