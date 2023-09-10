Смертельное землетрясение в Марокко: количество погибших насчитывает уже несколько тысяч

Последствия землетрясения в Марокко. Фото: Reuters

Смертельное землетрясение, всколыхнувшее Марокко 8 сентября, стало первой столь мощной природной бедой в регионе с 1900 года. Экологическая катастрофа унесла жизни нескольких тысяч человек.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

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Следовательно, власти Марокко подтвердили гибель более 2 тысяч человек в результате землетрясения. Однако разбор завалов продолжается, поэтому количество может значительно увеличиться.

По имеющейся информации, спасатели только к воскресенью смогли добраться до тех районов, которые пострадали больше всего.

Землетрясение в Марокко

Напомним, вечером, 8 сентября, в Марокко произошло мощное землетрясение. Его зафиксировали около 22:00 (по Гринвичу) в провинциях Аль-Хауз, Уарзазат, Марракеш, Азилал, Чичауа и Тарудант. Эпицентр экологической катастрофы размещался вблизи района Игил в Высоком Атласе.

По словам специалистов Марокко, магнитуда землетрясения составила 7,2 балла.

Добавим, раньше мы показывали жуткие кадры последствий землетрясения в Марокко.