Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Катастрофы arrow Смертельное землетрясение в Марокко: количество погибших насчитывает уже несколько тысяч arrow

Смертельное землетрясение в Марокко: количество погибших насчитывает уже несколько тысяч

10 сентября 2023 13:02
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Смертельное землетрясение в Марокко: количество погибших насчитывает уже несколько тысяч
Последствия землетрясения в Марокко. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Смертельное землетрясение, всколыхнувшее Марокко 8 сентября, стало первой столь мощной природной бедой в регионе с 1900 года. Экологическая катастрофа унесла жизни нескольких тысяч человек.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Читайте также:

Число жертв в результате землетрясения

Следовательно, власти Марокко подтвердили гибель более 2 тысяч человек в результате землетрясения. Однако разбор завалов продолжается, поэтому количество может значительно увеличиться.

По имеющейся информации, спасатели только к воскресенью смогли добраться до тех районов, которые пострадали больше всего.

Землетрясение в Марокко

Напомним, вечером, 8 сентября, в Марокко произошло мощное землетрясение. Его зафиксировали около 22:00 (по Гринвичу) в провинциях Аль-Хауз, Уарзазат, Марракеш, Азилал, Чичауа и Тарудант. Эпицентр экологической катастрофы размещался вблизи района Игил в Высоком Атласе.

По словам специалистов Марокко, магнитуда землетрясения составила 7,2 балла.

Добавим, раньше мы показывали жуткие кадры последствий землетрясения в Марокко.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

None

Значит ли военный учет женщин автоматическую мобилизацию

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз