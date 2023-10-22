У Непалі стався потужний землетрус
У неділю, 22 жовтня, в Непалі стався сильний землетрус. Його магнітуда склала 6,1 бали.
Про це повідомляє видання Reuters.
Землетрус у Непалі
Повідомляється, що епіцентр землетрусу знаходився в окрузі Дадінг. Це у індійському штаті, що знаходиться за 55 кілометрів від Катманду.
За даними Європейського середземноморського сейсмологічного центру, природне лихо залягало на глибині 13 кілометрів.
Зазначається, що люди відчували сильні поштовхи у своїх домівках. Проте, на щастя, інформації про постраждалих немає.
"Ми відчули дуже сильні підземні поштовхи. Деякі жителі кинулися зі своїх будинків. Поки немає повідомлень про постраждалих", — повідомив чиновник округу.
Нагадаємо, на Марсі вперше стався найпотужніший марсотрус, який тривав шість земних годин.
Додамо, сейсмологи попереджають про землетруси в Україні. Їх можуть відчути західні регіони країни. Все через те, що у Словаччині існує ймовірність повторних поштовхів. Останній науковці зафіксували 9 жовтня.
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