У Непалі стався потужний землетрус

Наслідки землетрусу. Фото: скриншот

У неділю, 22 жовтня, в Непалі стався сильний землетрус. Його магнітуда склала 6,1 бали.

Про це повідомляє видання Reuters.

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Повідомляється, що епіцентр землетрусу знаходився в окрузі Дадінг. Це у індійському штаті, що знаходиться за 55 кілометрів від Катманду.

За даними Європейського середземноморського сейсмологічного центру, природне лихо залягало на глибині 13 кілометрів.

Зазначається, що люди відчували сильні поштовхи у своїх домівках. Проте, на щастя, інформації про постраждалих немає.

"Ми відчули дуже сильні підземні поштовхи. Деякі жителі кинулися зі своїх будинків. Поки немає повідомлень про постраждалих", — повідомив чиновник округу.

Нагадаємо, на Марсі вперше стався найпотужніший марсотрус, який тривав шість земних годин.

Додамо, сейсмологи попереджають про землетруси в Україні. Їх можуть відчути західні регіони країни. Все через те, що у Словаччині існує ймовірність повторних поштовхів. Останній науковці зафіксували 9 жовтня.