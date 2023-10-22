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У Непалі стався потужний землетрус

22 жовтня 2023 15:02
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Непалі стався потужний землетрус
Наслідки землетрусу. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У неділю, 22 жовтня, в Непалі стався сильний землетрус. Його магнітуда склала 6,1 бали. 

Про це повідомляє видання Reuters.

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Повідомляється, що епіцентр землетрусу знаходився в окрузі Дадінг. Це у індійському штаті, що знаходиться за 55 кілометрів від Катманду.

За даними Європейського середземноморського сейсмологічного центру, природне лихо залягало на глибині 13 кілометрів.

Зазначається, що люди відчували сильні поштовхи у своїх домівках. Проте, на щастя, інформації про постраждалих немає. 

"Ми відчули дуже сильні підземні поштовхи. Деякі жителі кинулися зі своїх будинків. Поки немає повідомлень про постраждалих", — повідомив чиновник округу.

Нагадаємо, на Марсі вперше стався найпотужніший марсотрус, який тривав шість земних годин.

Додамо, сейсмологи попереджають про землетруси в Україні. Їх можуть відчути західні регіони країни. Все через те, що у Словаччині існує ймовірність повторних поштовхів. Останній науковці зафіксували 9 жовтня.

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