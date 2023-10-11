Землетруси можуть повернутися до України зі Словаччини: чого очікувати
Сейсмологи попереджають про землетруси в Україні. Їх можуть відчути західні регіони країни. Все через те, що у Словаччині існує ймовірність повторних поштовхів. Останній науковці зафіксували 9 жовтня.
Аналітичний матеріал про можливі землетруси в Україні зробила ТСН.
Землетрус в Україні
Сейсмологи попереджають про можливі повторні поштовхи у Словаччині. Їх можуть відчути і в Україні.
"Такі землетруси небезпечні лише поруч з їх епіцентром, тобто у Словаччині. Хоча були землетруси і на території Закарпатської області. Варто розуміти, що це зона, яка пережила дуже багато землетрусів, можна сказати, що їх нараховується сотні", — каже директор Інституту геофізики Олександр Кендзера.
Що робити під час землетрусу: основні правила
При землетрусі у приміщенні:
- Якщо ви знаходитесь на верхніх поверхах будівлі, при землетрусі відкрийте двері і встаньте в дверний отвір. Це найміцніше і найбезпечніше місце в квартирі.
- Також можна залізти під стіл або під ліжко. Голову прикрийте руками.
- Як тільки поштовхи припиняться - вийдіть з дому на вулицю. Спускатися обов'язково потрібно по звичайній або пожежній драбині - ні в якому разі не користуйтеся ліфтом.
- Якщо землетрус застав вас нас на нижніх поверхах, відразу покиньте будинок і йдіть на вулицю.
- Прихопіть з собою тривожну валізку, якщо він є під рукою.
Якщо про землетрус попередили заздалегідь, варто взяти з собою запас їжі й медикаментів, вимкнути газ і нагрівальні прилади, залишити будинок.
При землетрусі на вулиці:
- Якщо ви перебуваєте посеред міської забудови — встаньте у дверний отвір найближчої будівлі, щоб уберегтися від уламків.
- Шукайте відкрите місце без будівель і дерев — майданчик, сквер, широкий газон і відійдіть трохи далі від будівель і ліній електропередач.
Нагадаємо, 9 жовтня, в Україні стався землетрус магнітудою 4,5 бали. Зафіксували його на Закарпатті.
Сам землетрус зафіксували у Словаччині — біля кордону з Україною. Його епіцентр був поруч із словацьким містом Гуменне, що неподалік українського Ужгорода.