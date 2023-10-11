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Землетруси можуть повернутися до України зі Словаччини: чого очікувати

11 жовтня 2023 00:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Землетруси можуть повернутися до України зі Словаччини: чого очікувати
Землетрус дійшов до України Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сейсмологи попереджають про землетруси в Україні. Їх можуть відчути західні регіони країни. Все через те, що у Словаччині існує ймовірність повторних поштовхів. Останній науковці зафіксували 9 жовтня.

Аналітичний матеріал про можливі землетруси в Україні зробила ТСН.

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Сейсмологи попереджають про можливі повторні поштовхи у Словаччині. Їх можуть відчути і в Україні. 

"Такі землетруси небезпечні лише поруч з їх епіцентром, тобто у Словаччині. Хоча були землетруси і на території Закарпатської області. Варто розуміти, що це зона, яка пережила дуже багато землетрусів, можна сказати, що їх нараховується сотні", — каже директор Інституту геофізики Олександр Кендзера.

Що робити під час землетрусу: основні правила 

При землетрусі у приміщенні:

  • Якщо ви знаходитесь на верхніх поверхах будівлі, при землетрусі відкрийте двері і встаньте в дверний отвір. Це найміцніше і найбезпечніше місце в квартирі.
  •  Також можна залізти під стіл або під ліжко. Голову прикрийте руками.
  • Як тільки поштовхи припиняться - вийдіть з дому на вулицю. Спускатися обов'язково потрібно по звичайній або пожежній драбині - ні в якому разі не користуйтеся ліфтом.
  • Якщо землетрус застав вас нас на нижніх поверхах, відразу покиньте будинок і йдіть на вулицю.
  • Прихопіть з собою тривожну валізку, якщо він є під рукою. 

Якщо про землетрус попередили заздалегідь, варто взяти з собою запас їжі й медикаментів, вимкнути газ і нагрівальні прилади, залишити будинок.

При землетрусі на вулиці:

  • Якщо ви перебуваєте посеред міської забудови — встаньте у дверний отвір найближчої будівлі, щоб уберегтися від уламків.
  • Шукайте відкрите місце без будівель і дерев — майданчик, сквер, широкий газон і відійдіть трохи далі від будівель і ліній електропередач.

Нагадаємо, 9 жовтня, в Україні стався землетрус магнітудою 4,5 бали. Зафіксували його на Закарпатті.

Сам землетрус зафіксували у Словаччині — біля кордону з Україною. Його епіцентр був поруч із словацьким містом Гуменне, що неподалік українського Ужгорода. 

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