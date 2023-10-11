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Землетрясения могут вернуться в Украину из Словакии: чего ждать

11 октября 2023 00:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Землетрясения могут вернуться в Украину из Словакии: чего ждать
Землетрясение дошло до Украины Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сейсмологи предупреждают о землетрясениях в Украине. Их могут ощутить западные регионы страны. Все потому, что в Словакии существует вероятность повторных толчков. Последний ученые зафиксировали 9 октября.

Аналитический материал о возможных землетрясениях в Украине собрала ТСН.

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Сейсмологи предупреждают о возможных повторных толчках в Словакии. Их могут ощутить и в Украине.

"Такие землетрясения опасны только рядом с их эпицентром, то есть в Словакии. Хотя были землетрясения и на территории Закарпатской области. Следует понимать, что это зона, которая пережила очень много землетрясений, можно сказать, что их насчитывается сотни", — говорит директор Института геофизики Александр Кендера.

Что делать во время землетрясения: основные правила

При землетрясении в помещении:

  • Если вы находитесь на верхних этажах здания, при землетрясении откройте дверь и встаньте в дверной проем. Это самое прочное и безопасное место в квартире.
  • Также можно залезть под стол или под кровать. Голову прикройте руками.
  • Как только толчки прекратятся — выйдите из дома на улицу. Спускаться обязательно нужно по обычной или пожарной лестнице — ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
  • Если землетрясение застало вас нас на нижних этажах, сразу покиньте дом и уходите на улицу.
  • Прихватите с собой тревожный чемоданчик, если он есть под рукой.

Если о землетрясении предупредили заранее, следует взять с собой запас еды и медикаментов, выключить газ и нагревательные приборы, покинуть дом.

При землетрясении на улице:

  • Если вы находитесь посреди городской застройки — встаньте в дверной проем ближайшего здания, чтобы уберечься от обломков.
  • Ищите открытое место без построек и деревьев — площадка, сквер, широкий газон и отойдите немного дальше от зданий и линий электропередач.

Напомним, 9 октября, в Украине произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла. Зафиксировали его в Закарпатье.

Само землетрясение зафиксировали в Словакии — у границы с Украиной. Его эпицентр был рядом со словацким городом Гуменне, что недалеко от украинского Ужгорода.

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