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В Непале произошло мощное землетрясение

22 октября 2023 15:02
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Непале произошло мощное землетрясение
Последствия землетрясения. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В воскресенье, 22 октября, в Непале произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 6,1 балла.

Об этом сообщает издание Reuters.

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Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в округе Дадинг. Это в индийском штате, который находится в 55 километрах от Катманду.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, природная беда залегала на глубине 13 километров.

Отмечается, что люди ощущали сильные толчки в своих домах. Однако, к счастью, информации о пострадавших нет.

"Мы почувствовали очень сильные подземные толчки. Некоторые жители бросились из своих домов. Пока нет сообщений о пострадавших", — сообщил чиновник округа.

Напомним, на Марсе впервые произошел самый мощный марсотрус, который длился шесть земных часов.

Добавим, сейсмологи предупреждают о землетрясениях в Украине. Их могут ощутить западные регионы страны. Все потому, что в Словакии существует вероятность повторных толчков. Последний ученые зафиксировали 9 октября.

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