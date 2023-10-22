В Непале произошло мощное землетрясение
В воскресенье, 22 октября, в Непале произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 6,1 балла.
Об этом сообщает издание Reuters.
Землетрясение в Непале
Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в округе Дадинг. Это в индийском штате, который находится в 55 километрах от Катманду.
По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, природная беда залегала на глубине 13 километров.
Отмечается, что люди ощущали сильные толчки в своих домах. Однако, к счастью, информации о пострадавших нет.
"Мы почувствовали очень сильные подземные толчки. Некоторые жители бросились из своих домов. Пока нет сообщений о пострадавших", — сообщил чиновник округа.
Напомним, на Марсе впервые произошел самый мощный марсотрус, который длился шесть земных часов.
Добавим, сейсмологи предупреждают о землетрясениях в Украине. Их могут ощутить западные регионы страны. Все потому, что в Словакии существует вероятность повторных толчков. Последний ученые зафиксировали 9 октября.
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