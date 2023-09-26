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Смертельна повінь у Лівії: прокуратура затримала вісьмох чиновників

26 вересня 2023 07:12
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Смертельна повінь у Лівії: прокуратура затримала вісьмох чиновників
Наслідки повені у Лівії. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У понеділок, 25 вересня, головний прокурор Лівії наказав затримати вісьмох посадовців, поки триває розслідування обвалу двох дамб. Через катастрофу загинули тисячі людей. 

Про це пише видання Deutsche welle.

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Повідомляється, що прокуратура наказала взяти під варту посадовців  Управління водних ресурсів і Управління дамбами. Серед них — мер міста Дерни Абдель-Монейм аль-Гаїті, якого звільнили відразу після того, як сталася повінь.

Усіх затриманих звинувачують у тому, що причиною катастрофи стала недбалість і помилки. У прокуратурі кажуть, що чиновники не надали достатньо доказів через те, щоб уникнути ув'язнення. 

Повінь у Лівії

Нагадаємо, влада східної Лівії заявила, що щонайменше дві тисячі людей загинули, а ще 5-6 тисяч вважаються зниклими безвісти після масштабної повені. Вона охопила місто Дерна через сильний шторм та дощ.

Додамо, 18 вересня в лівійському місті Дерна почалися масові протести. Сотні городян протестували проти місцевої влади, вимагаючи притягти їх до відповідальності після руйнівної повені.

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