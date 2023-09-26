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Смертельное наводнение в Ливии: прокуратура задержала восьмерых чиновников

26 сентября 2023 07:12
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Смертельное наводнение в Ливии: прокуратура задержала восьмерых чиновников
Последствия наводнения в Ливии. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В понедельник, 25 сентября, главный прокурор Ливии приказал задержать восьмерых должностных лиц, пока продолжается расследование обвала двух дамб. Из-за катастрофы погибли тысячи человек.

Об этом пишет издание Deutsche welle.

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Сообщается, что прокуратура приказала заключить под стражу чиновников Управления водных ресурсов и Управления дамбами. Среди них — мэр города Дерны Абдель-Монейм аль-Гаити, который был уволен сразу после того, как произошло наводнение.

Всех задержанных обвиняют в том, что причиной крушения стала небрежность и ошибки. В прокуратуре говорят, что чиновники не предоставили достаточно доказательств из-за того, чтобы избежать заключения.

Наводнение в Ливии

Напомним, власти восточной Ливии заявили, что по меньшей мере две тысячи человек погибли, а еще 5-6 тысяч считаются пропавшими без вести после масштабного наводнения. Оно охватило город Дерна из-за сильного шторма и дождя.

Добавим, 18 сентября в ливийском городе Дерна начались массовые протесты. Сотни горожан протестовали против местных властей, требуя привлечь их к ответственности после разрушительного наводнения.

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