Смертельное наводнение в Ливии: прокуратура задержала восьмерых чиновников

Последствия наводнения в Ливии. Фото: Reuters

В понедельник, 25 сентября, главный прокурор Ливии приказал задержать восьмерых должностных лиц, пока продолжается расследование обвала двух дамб. Из-за катастрофы погибли тысячи человек.

Об этом пишет издание Deutsche welle.

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Сообщается, что прокуратура приказала заключить под стражу чиновников Управления водных ресурсов и Управления дамбами. Среди них — мэр города Дерны Абдель-Монейм аль-Гаити, который был уволен сразу после того, как произошло наводнение.

Всех задержанных обвиняют в том, что причиной крушения стала небрежность и ошибки. В прокуратуре говорят, что чиновники не предоставили достаточно доказательств из-за того, чтобы избежать заключения.

Наводнение в Ливии

Напомним, власти восточной Ливии заявили, что по меньшей мере две тысячи человек погибли, а еще 5-6 тысяч считаются пропавшими без вести после масштабного наводнения. Оно охватило город Дерна из-за сильного шторма и дождя.

Добавим, 18 сентября в ливийском городе Дерна начались массовые протесты. Сотни горожан протестовали против местных властей, требуя привлечь их к ответственности после разрушительного наводнения.