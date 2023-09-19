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Протести в Лівії через повінь: мітингувальники підпалили будинок мера

19 вересня 2023 09:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Протести в Лівії через повінь: мітингувальники підпалили будинок мера
Ліквідація наслідків повені у Лівії. Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У понеділок, 18 вересня, в лівійському місті Дерна почалися масові протести. Сотні городян протестували проти місцевої влади, вимагаючи притягти їх до відповідальності після руйнівної повені, що сталася тижнем раніше.

Про це пише The Guardian.

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Того ж вечора протестувальники підпалили будинок ексмера Дерни, який перебував при владі в момент повені. Як повідомив менеджер ексмера Абдулменам аль-Гайті агентству Reuters, Гайті був усунений з посади. Reuters поки не змогли отримати коментар від Гайті з цього приводу.

Цей протест став першою великою реакцією на повінь, спричинену обвалом двох гребель на пагорбах поблизу міста під час сильного шторму.

Також повідомляється, що протестувальники також висловили своє невдоволення щодо інших високопосадовців, включаючи голову Лівійського парламенту Агілу Салеха. Дехто з протестувальників заліз на дах біля знаменитого золотого бані мечеті Сахаба в Дерні.

У відповідь на протести уряд східної частини Лівії оголосив про звільнення всіх членів муніципальної ради Дерни та початок розслідування. Точної кількості жертв повені досі не встановлено.

Лівійський Червоний Півмісяць повідомляє про 11 300 загиблих та близько 10 000 зниклих безвісти, тоді як Всесвітня організація охорони здоров'я підтверджує 3922 загиблих.

Нагадаємо, що влада східної Лівії заявила, що щонайменше дві тисячі людей загинули, а ще 5-6 тисяч вважаються зниклими безвісти після масштабної повені. Воно охопило місто Дерна через сильний шторм та дощ.

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