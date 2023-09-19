Протесты в Ливии из-за наводнения: митингующие подожгли дом мэра

Ликвидация последствий наводнения в Ливии. Фото: REUTERS/Zohra Bensemra

В понедельник, 18 сентября в ливийском городе Дерна начались массовые протесты. Сотни горожан протестовали против местных властей, требуя привлечь их к ответственности после разрушительного наводнения, которое произошло неделей ранее.

Об этом пишет The Guardian.

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В тот же вечер протестующие подожгли дом экс-мэра Дерны, который находился у власти в момент наводнения. Как сообщил менеджер экс-мэра Абдулменам аль-Гайти агентству Reuters, Гайти был отстранен от своей должности. Reuters пока что не смогли получить комментарий от Гайти по этому поводу.

Этот протест стал первой крупной реакцией на наводнение, вызванное обрушением двух плотин на холмах вблизи города во время сильного шторма.

Также сообщается, что протестующие также выразили свое недовольство в отношении других высокопоставленных чиновников, включая главу Ливийского парламента Агилу Салеха. Некоторые из протестующих забрались на крышу возле знаменитого золотого купола мечети Сахаба в Дерне.

В ответ на протесты правительство восточной части Ливии объявило об увольнении всех членов муниципального совета Дерны и начале расследования. Точное количество жертв наводнения до сих пор не установлено.

Ливийский Красный Полумесяц сообщает о 11 300 погибших и около 10 000 пропавших без вести, в то время как Всемирная организация здравоохранения подтверждает 3922 погибших.

Напомним, что власти восточной Ливии заявили, что по меньшей мере две тысячи человек погибли, а еще 5-6 тысяч считаются пропавшими без вести после масштабного наводнения. Оно охватило город Дерна из-за сильного шторма и дождя.