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В Акапулько у Мексиці внаслідок урагану Отіс загинуло щонайменше 50 людей

30 жовтня 2023 23:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Акапулько у Мексиці внаслідок урагану Отіс загинуло щонайменше 50 людей
Наслідки урагану Отіс в Акапулько. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В курортному місті Акакпулько, що в Мексиці, кількість загиблих і зниклих безвісти внаслідок урагану Отіс зросла майже до 100. Крім того, місцеве населення, відчайдушно потребуючи їжі і води, зайнялося грабунками.

Про це повідомляє The Guardian.

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Ураган Отіс вразив Акапулько вітром зі швидкістю 266 км/год. Внаслідок цього місто було затоплене, з будинків зривалася стріха, а транспортні захсоби зносило потужним вітром. Крім того, була серйозно пошкоджена лінія електропередач.

Крім того, почалися грабунки, оскільки 900-тисячне населення міста дедалі відчайдушніше потребувало їжі та води.

Евелін Сальгадо, губернатор штату Акапулько, заявила в понеділок, що підтверджено загибель 45 людей і ще 47 вважаються зниклими безвісти, посилаючись на дані прокуратури. У неділю вранці Сальгадо заявила, що кількість загиблих досягла 43 осіб.

За даними міської влади, серед загиблих є громадянин США, британець і канадець.

Вартість збитків від урагану може зрости до 15 мільярдів доларів. Влада направила 17 000 бійців збройних сил, щоб стежити за порядком і допомагати розподіляти тонни їжі та припасів в Акапулько.

Раніше ми повідомляли, що у неділю, 22 жовтня, в Непалі стався сильний землетрус. Його магнітуда становила 6,1 бала. 

Нагадуємо, що у понеділок, 25 вересня, головний прокурор Лівії наказав затримати вісьмох посадовців, поки триває розслідування обвалу двох дамб. Через катастрофу загинули тисячі людей. 

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