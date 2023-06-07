В ВР спрогнозировали, когда начнется спад воды из Каховской ГЭС

Подтопление украинского юга из-за подрыва Каховской ГЭС. Фото: ГСЧС

Высокая вода из-за подрыва Каховской ГЭС будет стоять от 4 дней до нескольких недель, а затем начнет сходить и начнется опустошение. Река Днепр вернется в свое естественное русло, а все создавшиеся за многие годы экосистемы будут полностью уничтожены.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал Олег Бондаренко , глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования.

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"Есть предварительные расчеты, спрогнозированные еще с осени прошлого года. Частично мы были подготовлены и понимали, что при определенных обстоятельствах это может произойти (имеется в виду подрыв войсками РФ Каховской ГЭС. – ред.). Высокая вода будет стоять от 4 дней до нескольких недель, а затем начнет сходить и начнется опустошение", — сказал депутат.

Подтопление украинского юга из-за подрыва Каховской ГЭС. Фото: ГСЧС

По его словам, Днепр вернется к своему естественному руслу, а вот все создавшиеся за многие годы экосистемы будут полностью уничтожены.

"Уже видим частичное уничтожение поселков и городов, зоопарков, где спаслись только птички, а остальные 300 животных погибли. Такие последствия продолжаются и мы еще до конца их не понимаем. И это мы еще не переходим в ЗАЭС", — подытожил Бондаренко.

Напомним, по мнению лидера крупнейшего экодвижения Украины Let's do it Ukraine Юлии Мархель, разрушение дамбы Каховской ГЭС приведет к страшным экологическим, экономическим и техногенным последствиям.

Само военное преступление приравнивается к подрыву атомной бомбы или АЭС, ведь разрушение Каховской ГЭС приведет к непоправимым последствиям. Их последствия ощутит не только Украина, но и весь мир.