У ВР спрогнозували, коли почнеться спад води із Каховської ГЕС

Підтоплення українського півдня через підрив Каховської ГЕС. Фото: ДСНС

Висока вода через підрив Каховської ГЕС, стоятиме від 4 днів до декількох тижнів, а потім почне сходити і почнеться спустошення. Річка Дніпро повернеться до свого природного русла, а всі екосистеми, які створилися за багато років — будуть повністю знищені.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів Олег Бондаренко, голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування.

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"Є попередні розрахунки, спрогнозовані ще з осені минулого року. Частково ми були підготовлені і розуміли, що за певних обставин це може відбутися (мається на увазі підрив військами РФ Каховської ГЕС. - ред.). Висока вода стоятиме від 4 днів до декількох тижнів, а потім почне сходити і почнеться спустошення", — сказав депутат.

Підтоплення українського півдня через підрив Каховської ГЕС. Фото: ДСНС

За його словами, Дніпро повернеться до свого природного русла, а от всі екосистеми, які створилися за багато років — будуть повністю знищені.

"Вже бачимо часткове знищення селищ та міст, зоопарків, де врятувалися тільки пташки, а решту 300 тварин загинуло. Такі наслідки продовжуються і ми ще до кінця їх не розуміємо. І це ми ще не переходимо до ЗАЕС", — підсумував Бондаренко.

Нагадаємо, на думку лідерки найбільшого екоруху України Let’s do it Ukraine Юлії Мархель, руйнування дамби Каховської ГЕС призведе до страшних екологічних, економічних і техногенних наслідків.

А сам воєнний злочин прирівнюється до підриву атомної бомби чи АЕС, адже руйнування Каховської ГЕС призведе до непоправних наслідків. Їх наслідки відчує не лише Україна, а й увесь світ.