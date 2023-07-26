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В водах Нидерландов горел корабль с тысячами автомобилей на борту

26 июля 2023 15:26
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
В водах Нидерландов горел корабль с тысячами автомобилей на борту
Пожар на корабле Фримантл. Фото: NOS
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В среду, 26 июля у голландского побережья загорелось судно, на борту которого находилось почти 3 тыс. транспортных средств. В результате пожара один человек погиб, еще несколько человек получили ранения.

Об этом пишет Reuters.

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Как сообщает СМИ, во вторник вечером 199-метровое судно Фримантл загорелось по пути из Германии в Египет. Корабль перевозил около 3 тысяч автомобилей.

Все 23 члена экипажа были эвакуированы, некоторые получили травмы. Один человек погиб. Пострадавших на вертолете доставили в медицинские учреждения на материке. А между тем обуздать огонь нидерландским спасателям долго не удавалось.

"Огонь, несомненно, все еще не контролируемый. Пожар очень тяжело потушить, возможно, из-за груза, который перевозило судно" , — сказал Эдвин Верстиг, представитель Департамента водных путей и общественных работ Нидерландов.

Представитель береговой охраны сообщил Reuters, что пожар возник возле электромобиля. Фримантл отбуксировали с судоходных путей. Однако корабль может затонуть.

Напомним, на днях в Греции упал спасательный самолет, тушивший лесные пожары.

В то же время, в Китае обрушилась крыша школьного спортзала, есть погибшие.

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