Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Катастрофи arrow Лісові пожежі в Середземномор'ї: від вогню загинуло вже понад 40 людей arrow

Лісові пожежі в Середземномор'ї: від вогню загинуло вже понад 40 людей

26 липня 2023 15:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Лісові пожежі в Середземномор'ї: від вогню загинуло вже понад 40 людей
Лісова пожежа на острові Ла-Пальма, Іспанія. Фото: REUTERS/Borja Suarez
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Через масові лісові пожежі в Греції, Італії та Алжирі загинули вже 40 людей. Вогонь накрив весь грецький острів Родос, там оголошено надзвичайний стан.

Про це повідомляє BBC News.

Читайте також:

Лісові пожежі в Середземномор'ї

Як відомо, лісові пожежі розпочались через рекордно високу температуру повітря. При цьому спека в не збирається спадати, за прогнозами в значній частині Греції температура повітря підніметься вище 44°С. 

"У середу, 26 липня, у шести з 13 регіонах країни оголошено "надзвичайну небезпеку пожеж", — йдеться у повідомленні міністерства цивільного захисту Греції. 

Щодо Італії, то тисячі людей рятувались від пожеж втечею. Проте окрім пожеж, країна страждає від смертоносних штормів на півночі та лісових пожеж на Сицилії, а також у кількох інших південних регіонах.

Жертви через лісові пожежі

Відомо, що найбільша кількість загиблих в Алжирі — 34 людини, з них 10 солдатів, які евакуйовували людей з полум'я. Ще 23 людини загинули в районі Беджая. 

Ще двоє пілотів загинули на острові Евія в Греції. Їхній пожежний літак Canadair впав у яр. В іншому місці на острові у віддаленій сільській хатині було знайдено обгоріле тіло людини.

Нагадаємо, зміна клімату призвела до екстремальної спеки в південній Європі та багатьох частинах світу. Так, у Греції на острові Родос ліси охопили пожежі

Також ми писали, у Греції на острові Родос уже декілька днів не вщухають масштабні лісові пожежі. Через катастрофу місцева влада евакуювала тисячі місцевих жителів і туристів.

Додамо, американський кліматолог Джеймс Хансен заявив, що Землю чекає рекордне підвищення температури. За його словами, це має серйозний вплив на планету. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як кадріохірург Борис Тодуров оперував під світлом ліхтаря

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз