Лісові пожежі в Середземномор'ї: від вогню загинуло вже понад 40 людей

Лісова пожежа на острові Ла-Пальма, Іспанія. Фото: REUTERS/Borja Suarez

Через масові лісові пожежі в Греції, Італії та Алжирі загинули вже 40 людей. Вогонь накрив весь грецький острів Родос, там оголошено надзвичайний стан.

Про це повідомляє BBC News.

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Як відомо, лісові пожежі розпочались через рекордно високу температуру повітря. При цьому спека в не збирається спадати, за прогнозами в значній частині Греції температура повітря підніметься вище 44°С.

"У середу, 26 липня, у шести з 13 регіонах країни оголошено "надзвичайну небезпеку пожеж", — йдеться у повідомленні міністерства цивільного захисту Греції.

Щодо Італії, то тисячі людей рятувались від пожеж втечею. Проте окрім пожеж, країна страждає від смертоносних штормів на півночі та лісових пожеж на Сицилії, а також у кількох інших південних регіонах.

Жертви через лісові пожежі

Відомо, що найбільша кількість загиблих в Алжирі — 34 людини, з них 10 солдатів, які евакуйовували людей з полум'я. Ще 23 людини загинули в районі Беджая.

Ще двоє пілотів загинули на острові Евія в Греції. Їхній пожежний літак Canadair впав у яр. В іншому місці на острові у віддаленій сільській хатині було знайдено обгоріле тіло людини.

Нагадаємо, зміна клімату призвела до екстремальної спеки в південній Європі та багатьох частинах світу. Так, у Греції на острові Родос ліси охопили пожежі.

Також ми писали, у Греції на острові Родос уже декілька днів не вщухають масштабні лісові пожежі. Через катастрофу місцева влада евакуювала тисячі місцевих жителів і туристів.

Додамо, американський кліматолог Джеймс Хансен заявив, що Землю чекає рекордне підвищення температури. За його словами, це має серйозний вплив на планету.