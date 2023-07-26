Лесные пожары в Средиземноморье: от огня погибли уже более 40 человек

Лесной пожар на острове Ла-Пальма, Испания. Фото: REUTERS/Borja Suarez

Из-за массовых лесных пожаров и в Греции, Италии и Алжире погибли уже 40 человек. Огонь накрыл весь греческий остров Родос, там объявлено чрезвычайное положение.

Об этом сообщает BBC News.

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Как известно, лесные пожары начались из-за рекордно высокой температуры воздуха. При этом жара не собирается спадать, по прогнозам в значительной части Греции температура воздуха поднимется выше 44°С.

"В среду, 26 июля, в шести из 13 регионах страны объявлена "чрезвычайная опасность пожаров", — говорится в сообщении министерства гражданской защиты Греции.

Что касается Италии, то тысячи людей спасались от пожаров бегством. Однако кроме пожаров страна страдает от смертоносных штормов на севере и лесных пожаров на Сицилии, а также в нескольких других южных регионах.

Жертвы из-за лесных пожаров

Известно, что наибольшее количество погибших в Алжире — 34 человека, из них 10 солдат, которые эвакуировали людей из пламени. Еще 23 человека погибли в районе Беджая.

Еще два пилота погибли на острове Эвия в Греции. Их пожарный самолет Canadair упал в овраг. В другом месте на острове в отдаленной деревенской хижине было найдено обгоревшее тело человека.

Напомним, изменение климата привело к экстремальной жаре в южной Европе и многих частях света. Так, в Греции на острове Родос леса охватили пожары.

Также мы писали, что в Греции на острове Родос уже несколько дней не утихают масштабные лесные пожары. Из-за катастрофы местные власти эвакуировали тысячи местных жителей и туристов.

Добавим, американский климатолог Джеймс Хансен заявил, что Землю ждет рекордное повышение температуры. По его словам, это оказывает серьезное влияние на планету.