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У водах Нідерландів горів корабель із тисячами автівок на борту

26 липня 2023 15:26
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Валерія Пержун
редактор
У водах Нідерландів горів корабель із тисячами автівок на борту
Пожежа на кораблі Фрімантл. Фото: NOS
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У середу, 26 липня поблизу голландського узбережжя зайнялось судно, на борту якого було майже 3 тис. транспортних засобів. В результаті пожежі одна людина загинула, ще кілька осіб отримали поранення.

Про це пише Reuters.

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Як повідомляє ЗМІ, у вівторок ввечері 199-метрове судно Фрімантл загорілось на шляху з Німеччини до Єгипту. Корабель перевозив майже 3 тисячі автомобілів. 

Всі 23 члени екіпажу були евакуйовані, деякі отримали травми. Одна людина загинула. Постраждалих на гелікоптері доправили до медичних закладів на материку. А тим часом приборкати вогонь нідерландським рятувальникам довго не вдавалось. 

"Вогонь, безсумнівно, все ще не контрольований. Пожежу дуже важко загасити, можливо, через вантаж, який перевозило судно", — сказав Едвін Верстіг, речник Департаменту водних шляхів і громадських робіт Нідерландів.

Представник берегової охорони повідомив Reuters, що пожежа виникла біля електромобіля. Наразі Фрімантл відбуксирували з судноплавних шляхів. Однак корабель може затонути. 

Нагадаємо, днями у Греції впав рятувальний літак, який гасив лісові пожежі. 

Водночас, у Китаї обвалився дах шкільного спортзалу, є загиблі. 

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