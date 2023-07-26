У водах Нідерландів горів корабель із тисячами автівок на борту

Пожежа на кораблі Фрімантл. Фото: NOS

У середу, 26 липня поблизу голландського узбережжя зайнялось судно, на борту якого було майже 3 тис. транспортних засобів. В результаті пожежі одна людина загинула, ще кілька осіб отримали поранення.

Про це пише Reuters.

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Як повідомляє ЗМІ, у вівторок ввечері 199-метрове судно Фрімантл загорілось на шляху з Німеччини до Єгипту. Корабель перевозив майже 3 тисячі автомобілів.

Всі 23 члени екіпажу були евакуйовані, деякі отримали травми. Одна людина загинула. Постраждалих на гелікоптері доправили до медичних закладів на материку. А тим часом приборкати вогонь нідерландським рятувальникам довго не вдавалось.

"Вогонь, безсумнівно, все ще не контрольований. Пожежу дуже важко загасити, можливо, через вантаж, який перевозило судно", — сказав Едвін Верстіг, речник Департаменту водних шляхів і громадських робіт Нідерландів.

Представник берегової охорони повідомив Reuters, що пожежа виникла біля електромобіля. Наразі Фрімантл відбуксирували з судноплавних шляхів. Однак корабель може затонути.

Нагадаємо, днями у Греції впав рятувальний літак, який гасив лісові пожежі.

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