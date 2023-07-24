У Китаї обвалився дах шкільного спортзалу: є загиблі

У Китаї обвалився дах шкільного спортзалу: загинули школярі
У Китаї в місті Ціціхар обвалився дах шкільного спортзалу, у якому в той час тренувалася команда з волейболу. Внаслідок трагедії загинуло 11 школярів.
Про це повідомляє Bloomberg.
У Китаї обвалився дах шкільного спортзалу
Відомо, що трагедія сталася у неділю, 23 липня. Тоді у шкільному спортзалі тренувалася шкільна жіноча команда з волейболу. Усього там перебувало 19 людей.
Внаслідок обвалу даху з-під завалів дістали тіла 15 осіб. З них — четверо врятували, решта 11 загинули.
Нагадаємо, у Греції на острові Родос ліси охопили пожежі. Через катастрофу евакуювали майже 20 тис. людей.
Додамо, що у Польщі трапилася масштабна пожежа на заводі з хімікатами. На місці працювали 200 пожежників з 60 одиницями техніки.