У Китаї обвалився дах шкільного спортзалу: є загиблі

Рятувальники на місці події. Фото: REUTERS

У Китаї в місті Ціціхар обвалився дах шкільного спортзалу, у якому в той час тренувалася команда з волейболу. Внаслідок трагедії загинуло 11 школярів.

Про це повідомляє Bloomberg.

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У Китаї обвалився дах шкільного спортзалу

Відомо, що трагедія сталася у неділю, 23 липня. Тоді у шкільному спортзалі тренувалася шкільна жіноча команда з волейболу. Усього там перебувало 19 людей.

Внаслідок обвалу даху з-під завалів дістали тіла 15 осіб. З них — четверо врятували, решта 11 загинули.

Рятувальники на місці події. Фото: Bloomberg

Нагадаємо, у Греції на острові Родос ліси охопили пожежі. Через катастрофу евакуювали майже 20 тис. людей.

Додамо, що у Польщі трапилася масштабна пожежа на заводі з хімікатами. На місці працювали 200 пожежників з 60 одиницями техніки.