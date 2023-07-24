В Китае обрушилась крыша школьного спортзала: есть погибшие

Спасатели на месте происшествия. Фото: REUTERS

В Китае в городе Цицихар обрушилась крыша школьного спортзала, в котором в то время тренировалась команда по волейболу. В результате трагедии погибли 11 школьников.

Об этом сообщает Bloomberg.

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В Китае обрушилась крыша школьного спортзала

Известно, что трагедия произошла в воскресенье, 23 июля. Тогда в школьном спортзале тренировалась школьная женская команда по волейболу. Всего там находились 19 человек.

В результате обвала крыши из-под завалов извлечены тела 15 человек. Из них четверо спасли, остальные 11 погибли.

Спасатели на месте происшествия. Фото: Bloomberg

Напомним, в Греции на острове Родос леса охватили пожары. Из-за катастрофы эвакуировали около 20 тыс. человек.

Добавим, что в Польше произошел масштабный пожар на заводе с химикатами. На месте работали 200 пожарных с 60 единицами техники.