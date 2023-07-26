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Авіакатастрофа в Греції: відомо про трьох загиблих

26 липня 2023 00:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Авіакатастрофа в Греції: відомо про трьох загиблих
Наслідки авіакатастрофи в Греції. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Внаслідок падіння пожежного літака в Греції під час гасіння лісових пожеж загинули як мінімум троє людей. Серед них пілоти та житель острова Евбея.

Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що в авіакатастрофі загинули двоє пілотів — 34- та 27-річного віку.

Також за джерелами видання, знайшли тіло 41-річного чоловіка поруч місця трагедії.

На кадрах видно, як літак скидає воду на вогонь, а потім врізається в пагорб і спалахує. 

Наразі сотні пожежників намагаються загасити загоряння  на островах Родос, Корфу та Евбея. Своєю чергою літаки екстреної допомоги вивозять туристів.

Нагадаємо, що вчора, 25 липня, на одному з найбільших грецьких островів Евбея в Егейському морі розбився літак. Катастрофа сталася під час гасіння лісових пожеж.

Також ми писали, зміна клімату призвела до екстремальної спеки в південній Європі та багатьох частинах світу. Так, у Греції на острові Родос ліси охопили пожежі. Туристів та місцевих жителів евакуюють.

Додамо, що що в Греції на острові Родос уже декілька днів не вщухають масштабні лісові пожежі. Через катастрофу місцева влада евакуювала тисячі місцевих жителів і туристів.

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