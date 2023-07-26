Авіакатастрофа в Греції: відомо про трьох загиблих
Внаслідок падіння пожежного літака в Греції під час гасіння лісових пожеж загинули як мінімум троє людей. Серед них пілоти та житель острова Евбея.
Про це повідомляє Reuters.
Що відомо про постраждалих внаслідок авіакатастрофи в Греції
Зазначається, що в авіакатастрофі загинули двоє пілотів — 34- та 27-річного віку.
Також за джерелами видання, знайшли тіло 41-річного чоловіка поруч місця трагедії.
На кадрах видно, як літак скидає воду на вогонь, а потім врізається в пагорб і спалахує.
Наразі сотні пожежників намагаються загасити загоряння на островах Родос, Корфу та Евбея. Своєю чергою літаки екстреної допомоги вивозять туристів.
Нагадаємо, що вчора, 25 липня, на одному з найбільших грецьких островів Евбея в Егейському морі розбився літак. Катастрофа сталася під час гасіння лісових пожеж.
Також ми писали, зміна клімату призвела до екстремальної спеки в південній Європі та багатьох частинах світу. Так, у Греції на острові Родос ліси охопили пожежі. Туристів та місцевих жителів евакуюють.
Додамо, що що в Греції на острові Родос уже декілька днів не вщухають масштабні лісові пожежі. Через катастрофу місцева влада евакуювала тисячі місцевих жителів і туристів.