Авіакатастрофа в Греції: відомо про трьох загиблих

Наслідки авіакатастрофи в Греції. Фото: Reuters

Внаслідок падіння пожежного літака в Греції під час гасіння лісових пожеж загинули як мінімум троє людей. Серед них пілоти та житель острова Евбея.

Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що в авіакатастрофі загинули двоє пілотів — 34- та 27-річного віку.

Також за джерелами видання, знайшли тіло 41-річного чоловіка поруч місця трагедії.

На кадрах видно, як літак скидає воду на вогонь, а потім врізається в пагорб і спалахує.

Наразі сотні пожежників намагаються загасити загоряння на островах Родос, Корфу та Евбея. Своєю чергою літаки екстреної допомоги вивозять туристів.

Нагадаємо, що вчора, 25 липня, на одному з найбільших грецьких островів Евбея в Егейському морі розбився літак. Катастрофа сталася під час гасіння лісових пожеж.

Також ми писали, зміна клімату призвела до екстремальної спеки в південній Європі та багатьох частинах світу. Так, у Греції на острові Родос ліси охопили пожежі. Туристів та місцевих жителів евакуюють.

Додамо, що що в Греції на острові Родос уже декілька днів не вщухають масштабні лісові пожежі. Через катастрофу місцева влада евакуювала тисячі місцевих жителів і туристів.