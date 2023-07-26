Авиакатастрофа в Греции: известно о трех погибших

Последствия авиакатастрофы в Греции Фото: Reuters

В результате падения пожарного самолета в Греции во время тушения лесных пожаров погибли как минимум три человека. В их числе пилоты и житель острова Эвбея.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что в авиакатастрофе погибли два пилота — 34- и 27-летнего возраста.

Также, по источникам издания, нашли тело 41-летнего мужчины рядом с местом трагедии.

На кадрах видно, как самолет сбрасывает воду на огонь, а затем врезается в холм и загорается.

В настоящее время сотни пожарных пытаются потушить возгорание на островах Родос, Корфу и Эвбея. В свою очередь самолеты экстренной помощи вывозят туристов.

Напомним, что вчера, 25 июля, на одном из самых больших греческих островов Эвбея в Эгейском море разбился самолет. Катастрофа произошла во время тушения лесных пожаров.

Также мы писали, что изменение климата привело к экстремальной жаре в южной Европе и многих частях света. Так, в Греции на острове Родос леса охватили пожары. Туристов и местных жителей эвакуируют.

Добавим, что в Греции на острове Родос уже несколько дней не утихают масштабные пожары. Из-за катастрофы местные власти эвакуировали тысячи местных жителей и туристов.