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В Польше самолет врезался в ангар: есть жертвы

17 июля 2023 23:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Польше самолет врезался в ангар: есть жертвы
Последствия падения самолета на ангар в Польше. Фото: польские СМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Польше самолет врезался в ангар, где находились более десятка человек. В результате катастрофы есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает Remiza.

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Что известно об авиакатастрофе в Польше

Отмечается, что происшествие случилось на аэродроме в селе Хрцинно Новодворского уезда.

Самолет Cessna 208 Caravan врезался в ангар, в котором находились около 20 человек.

Сейчас на месте происшествия работают соответствующие службы, туда "направлено более десятка единиц пожарной бригады", а также скорые.

Причины авиакатастрофы неизвестны. Вероятно, самолету помешали плохие погодные условия, инцидент произошел во время посадки.

Катастрофы в мире

Напомним, что минимум 2 000 жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за неукротимого лесного пожара на испанском острове Ла-Пальма. В настоящее время термометры в Европе показывали рекордные температуры.

Также мы сообщали, что в Непале, возле горы Эверест, разбился вертолет с туристами. По меньшей мере, пять человек стали жертвами авиакатастрофы.

Добавим, что в Индонезии вблизи острова Ява произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. В результате экологической катастрофы известно по меньшей мере о десяти раненых, еще один человек скончался.

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