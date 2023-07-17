У Польщі літак врізався в ангар: є жертви

Наслідки падіння літака на ангар у Польщі. Фото: польські ЗМІ

У Польщі літак врізався в ангар, де перебувало більше десятка осіб. Унаслідок катастрофи є загиблі та поранені.

Про це повідомляє Remiza.

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Що відомо про авіакатастрофу в Польщі

Зазначається, що подія трапилася на аеродромі в селі Хрцинно Новодворського повіту.

Літак Cessna 208 Caravan врізався в ангар, в якому перебувало близько 20 осіб.

Наразі на місці події працюють відповідні служби, туди "направлено понад десяток одиниць пожежної бригади", а також швидкі.

Причини авіакатастрофи невідомі. Ймовірно, літаку завадили погані погодні умови, інцидент стався під час посадки.

Катастрофи у світі

Нагадаємо, що мінімум 2 000 жителів були змушені залишити свої будинки через неприборкану лісову пожежу на іспанському острові Ла-Пальма. У цей час термометри у Європі показували рекордні температури.

Також ми повідомляли, що в Непалі, біля гори Еверест, розбився гелікоптер з туристами. Щонайменше п'ять людей стали жертвами авіакатастрофи.

Додамо, що в Індонезії поблизу острова Ява стався землетрус магнітудою 6,4 бала. Внаслідок екологічної катастрофи відомо щонайменше про десятьох поранених, ще одна людина померла.