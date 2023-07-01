В Індонезії стався землетрус магнітудою 6,4 бали: є постраждалі

Наслідки землетрусу. Фото: Reuters

В Індонезії поблизу острова Ява стався землетрус магнітудою 6,4 бали. Внаслідок екологічної катастрофи відомо щонайменше про десятьох поранених, ще одна людина померла.

Про це повідомляє Reuters.

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"Геофізичне агентство Індонезії (BMKG) повідомило, що землетрус, який стався на глибині 25 км (15 миль), відчувався в кількох містах в регіоні Джок'якарта, а також у східній і центральній Яві, найбільш густонаселеному острові Індонезії. Попередження про цунамі не оголошувалося", — йдеться у повідомленні.

Відомо щонайменше про десятьох поранених внаслідок землетрусу, ще одна людина отримала серцевий напад під час природної катастрофи.

"Землетрус магнітудою 6,4 стався біля індонезійського острова Ява в п’ятницю ввечері, щонайменше 10 людей отримали поранення, а одна людина померла від передбачуваного серцевого нападу під час землетрусу", — додають в Reuters.

Повідомляється, що природнє лихо завдало незначні пошкодження сотням будинків, деяким офісам, медичним і освітнім установам.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на території окупованого Криму стався землетрус. Магнітуда цього стихійного лиха становила 4,6 балів.