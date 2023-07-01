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В Індонезії стався землетрус магнітудою 6,4 бали: є постраждалі

1 липня 2023 07:57
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Козюк Тетяна
редактор
В Індонезії стався землетрус магнітудою 6,4 бали: є постраждалі
Наслідки землетрусу. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Індонезії  поблизу острова Ява стався землетрус магнітудою 6,4 бали. Внаслідок екологічної катастрофи відомо щонайменше про десятьох поранених, ще одна людина померла. 

Про це повідомляє Reuters.

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Землетрус в Індонезії

"Геофізичне агентство Індонезії (BMKG) повідомило, що землетрус, який стався на глибині 25 км (15 миль), відчувався в кількох містах в регіоні Джок'якарта, а також у східній і центральній Яві, найбільш густонаселеному острові Індонезії. Попередження про цунамі не оголошувалося", — йдеться у повідомленні. 

Відомо щонайменше про десятьох поранених внаслідок землетрусу, ще одна людина отримала серцевий напад під час природної катастрофи. 

"Землетрус магнітудою 6,4 стався біля індонезійського острова Ява в п’ятницю ввечері, щонайменше 10 людей отримали поранення, а одна людина померла від передбачуваного серцевого нападу під час землетрусу", — додають в Reuters. 

Повідомляється, що природнє лихо завдало незначні пошкодження сотням будинків, деяким офісам, медичним і освітнім установам. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що на території окупованого Криму стався землетрус. Магнітуда цього стихійного лиха становила 4,6 балів.

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