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В Криму стався землетрус

22 червня 2023 07:28
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В Криму стався землетрус
Окупований Севастополь. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На території окупованого Криму стався землетрус. Магнітуда цього стихійного лиха становила 4,6 балів.

Про це повідомила пресслужба Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру.

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Землетрус в Чорному морі

Сьогодні, 22 червня, вранці у акваторії Чорного моря стався землетрус.

Його магнітуда становила 4,6 бала.

Епіцентр землетрусу був розташований за:

  • 59 кілометрів від Севастополя;
  • 51 кілометр від Балаклави.
Місце епіцентру землетрусу
Місце епіцентру землетрусу

Що відчули мешканці Криму

Хоча про поштовхи повідомляли й жителі інших окупованих міст Кримського півострову.

Так, наслідки землетрусу відчули мешканці не тільки прибережних Алушти, Форосу, Ялти, а й адміністративного центру Криму, місті Сімферополь, яке розташоване у глибині півострова.

Список землетрусів у світі
Список землетрусів у світі

Землетрус, глибина епіцентру якого визначається як 10 кілометрів, стався о 05:42 ранку.

Нагадаємо, що 27 травня у Полтавській області зафіксували землетрус із магнітудою 3,5 бала за шкалою Ріхтера. Його могли відчути ті, хто перебував у стані спокою і всередині будівлі на верхніх поверхах.

Наступний землетрус, на тій же Полтавщині, був зафіксований о 10:23 ранку 8 червня. Тоді магнітуда стихійного лиха становила 3,7 бала.

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