В Крыму произошло землетрясение
На территории оккупированного Крыма произошло землетрясение. Магнитуда этого стихийного бедствия составляла 4,6 балла.
Об этом сообщила пресс-служба Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Землетрясение в Черном море
Сегодня, 22 июня, утром в акватории Черного моря произошло землетрясение.
Его магнитуда составляла 4,6 балла.
Эпицентр землетрясения был расположен в:
- 59 километрах от Севастополя;
- 51 километре от Балаклавы.
Что почувствовали жители Крыма
Хотя о толчках сообщали и жители других оккупированных городов Крымского полуострова.
Так, последствия землетрясения почувствовали жители не только прибрежных Алушты, Фороса, Ялты, но и административного центра Крыма, города Симферополя, расположенного в глубине полуострова.
Землетрясение, глубина эпицентра которого определяется как 10 километров, произошло в 05:42 утра.
Напомним, 27 мая в Полтавской области зафиксировали землетрясение с магнитудой 3,5 балла по шкале Рихтера. Его могли ощутить те, кто находился в состоянии покоя и внутри здания на верхних этажах.
Следующее землетрясение, на той же Полтавщине, было зафиксировано в 10:23 утра 8 июня. Тогда магнитуда стихийного бедствия составляла 3,7 балла.