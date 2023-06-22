В Крыму произошло землетрясение

Оккупированный Севастополь. Фото: росСМИ

На территории оккупированного Крыма произошло землетрясение. Магнитуда этого стихийного бедствия составляла 4,6 балла.

Об этом сообщила пресс-служба Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

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Землетрясение в Черном море

Сегодня, 22 июня, утром в акватории Черного моря произошло землетрясение.

Его магнитуда составляла 4,6 балла.

Эпицентр землетрясения был расположен в:

59 километрах от Севастополя;

51 километре от Балаклавы.

Место эпицентра землетрясения

Что почувствовали жители Крыма

Хотя о толчках сообщали и жители других оккупированных городов Крымского полуострова.

Так, последствия землетрясения почувствовали жители не только прибрежных Алушты, Фороса, Ялты, но и административного центра Крыма, города Симферополя, расположенного в глубине полуострова.

Список землетрясений в мире

Землетрясение, глубина эпицентра которого определяется как 10 километров, произошло в 05:42 утра.

Напомним, 27 мая в Полтавской области зафиксировали землетрясение с магнитудой 3,5 балла по шкале Рихтера. Его могли ощутить те, кто находился в состоянии покоя и внутри здания на верхних этажах.

Следующее землетрясение, на той же Полтавщине, было зафиксировано в 10:23 утра 8 июня. Тогда магнитуда стихийного бедствия составляла 3,7 балла.