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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла: есть пострадавшие

1 июля 2023 07:57
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла: есть пострадавшие
Последствия землетрясения. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Индонезии вблизи острова Ява произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. В результате экологической катастрофы известно по меньшей мере о десяти раненых, еще один человек умер.

Об этом сообщает Reuters.

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Геофизическое агентство Индонезии (BMKG) сообщило, что землетрясение, произошедшее на глубине 25 км (15 миль), ощущалось в нескольких городах в регионе Джокьякарта, а также в восточной и центральной Яве, наиболее густонаселенном острове Индонезии. Предупреждения о цунами не объявлялось", — говорится в сообщении.

Известно по меньшей мере о десяти раненых в результате землетрясения, еще один человек получил сердечный приступ во время природной катастрофы.

"Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у индонезийского острова Ява в пятницу вечером, по меньшей мере 10 человек получили ранения, а один человек скончался от предполагаемого сердечного приступа во время землетрясения", — добавляют в Reuters.

Сообщается, что природная беда нанесла незначительные повреждения сотням домов, некоторым офисам, медицинским и образовательным учреждениям.

Напомним, ранее мы писали, что на территории оккупированного Крыма произошло землетрясение. Магнитуда этого стихийного бедствия составляла 4,6 балла.

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