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Біля Евересту розбився гелікоптер із туристами: є загиблі

11 липня 2023 13:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Біля Евересту розбився гелікоптер із туристами: є загиблі
Туристи піднімаються на гору Еверест. Фото: Britannica
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Непалі, біля гори Еверест, розбився гелікоптер з туристами. Щонайменше п'ять людей стали жертвами авіакатастрофи.

Про це повідомляє AP.

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У повідомленні йдеться, що на момент катастрофи, на борту вертольота була ще одна людина, яка нині зазначена як зникла безвісти. Як уточнилося, аварія сталася в області Ламаджура. Гелікоптер, що виконував політ до найвищої гірської вершини світу, прямував назад у Катманду (столицю Непалу).

Представник аеропорту Катманду Сагар Кадел зазначив, що зміни в погодних умовах викликали необхідність коригування запланованого маршруту вертольота.

Нагадаємо, що в Індонезії поблизу острова Ява стався землетрус магнітудою 6,4 бала. Внаслідок екологічної катастрофи відомо щонайменше про десять поранених, ще одна людина померла.

Також ми повідомляли, що на острові Таїланд Пхукет громадянин Російської Федерації заліз на найвідоміший храм на острові і просидів там кілька годин. Після спроб рятувальників зняти його, він стрибнув і помер.

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